Наводнение в Иркутской области: на строительство нового жилья выделят 10 миллиардов рублей

Катастрофическое наводнение жители Иркутской области скоро будут лишь вспоминать, как страшный сон. Но пока еще последствия разгула стихии ликвидируются. Одна из самых важных задач - обеспечить тех, кто лишился всего, новым жильем. Все-таки большая вода унесла 500 домов, еще 3,4 тысячи домов так разрушены, что восстановить их уже нельзя.

В Тулуне и Нижнеудинске 25-28 июля проведут выставки-ярмарки, где сибиряки выберут, где дальше жить. Как вариант, можно приобрести готовую жилплощадь. Первые шесть сертификатов на покупку домов или квартир уже выданы. Выбор есть: например, можно переселиться в Хомутово, что под Иркутском. Цена позволяет. Другой путь - выбрать проект строительства нового дома в своем родном городе. Участки земли, которые в будущем не попадут в зону подтопления, в Тулуне и Нижнеудинске уже определили.

- Отметим, Иркутской области из федеральной казны выделили более 14 миллиардов рублей на строительство и ремонт домов, - сообщает пресс-служба правительства региона. - На само возведение домов потратят около 10 миллиардов рублей, а 4 миллиарда - на капремонт. К слову, он будет проводиться за счет федерального и областного бюджетов. Привести в порядок 5,6 тысяч домов, пострадавших от паводка, планируется до конца года.

Пострадавшим от паводка важно получить и денежное подспорье. Всем, кто нуждался, выдали по 10, 50 или 100 тысяч рублей. Через суд решаются вопросы с теми, кто, например, не был зарегистрирован по месту жительства.

Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области идет полным ходом. Города и села очищают от обломков зданий и мусора. Работает более 5 тысяч человек: это группировки Министерства обороны, сотрудники МЧС, Росгвардии. Подтоплены пока еще 16 домов в Тулуне, но откачка воды не прекращается.

Напомним, сильнейший паводок начался в Иркутской области 25 июня. Большая вода бушевала пять дней, пострадали населенные пункты в восьми районах. Почти 11 тысяч домов попали под воду, около трети из них уже нельзя восстановить. Во время разгула стихии погибли 25 сибиряков, еще восемь человек числятся пропавшими без вести. Семьи 18 погибших уже получили выплаты – по миллиону рублей. Родные остальных пока не обращались за деньгами.

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