СЕГОДНЯ 09:13 2019-07-21T09:13:09+03:00

Наводнение в Тулуне: подтопленными остаются 16 домов, дворов и огородов Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Воду из подворий после наводнения в Тулуне откачивают круглосуточно

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Итак, наводнение в Тулуне уже практически закончилось. Напомним, наводнение накрыло несколько районов Иркутской области с 25 по 30 июня. Под воду ушло около 11 тысяч домов, примерно треть из них уже нельзя восстановить. По данным на 21 июля, под водой все еще остаются 16 домов, дворов и огородов в Тулуне, пострадавшем от паводка сильнее всего.

- Насосные станции круглые сутки откачивают воду из подворий в низменной местности в Тулуне, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - Сложность в том, что на поверхность то и дело выходят грунтовые воды, однако результат всё же есть. На высушенных территориях начали работать комиссии по оценке ущерба.

Спасатели, практически не прерываясь, разбирают завалы в городе. А еще помогают местным жителям: откачивают воду из подвалов, чистят дворы от мусора.

Кроме того, в Тулуне и Нижнеудинске просушивают тепловыми пушками многоквартирные дома и соцобъекты. Уже высушены 21 соцобъект, 18 подвалов домов, 11 объектов ЖКХ, 20 административных зданий и 108 частных домов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717788" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Иркутской области: итоги.Целые города ушли под воду в Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU