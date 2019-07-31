"Косолапый пришел!": медведи начали выходить к жилым домам в подтопленных районах Иркутской области

− Смотри, у нас во дворе медведь! – в ужасе кричал пенсионер своей супруге. Дело было 27 июля в деревне Замзор, что в Нижнеудинском районе. Косолапый давно кружил возле домов, устрашая местных жителей. На улицу лишний раз не выйти – жутко! Да и дома тоже чувствовали себя не слишком-то защищенными от визитов таежного гостя. Так и вышло – медведь в итоге заявился к пожилой паре. По-хозяйски расхаживал по двору, искал еду. Вид у него был агрессивный… Кто знает, сколько медведь гулял бы возле их дома, если бы не МВД.

− В экстренной ситуации полицейские вынуждены были применить оружие, застрелив животное, − рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Только благодаря этому никто из людей не пострадал.

Кстати, медвежьи следы на днях заметили и неподалеку от поселка Соляная в Тайшетском районе. Фотографии разлетелись по мессенджерам, местные жители не на шутку встревожились. Нет, конечно, сибиряков медведями не удивишь. Но что, если дикие животные будут все чаще выходить к домам именно в пострадавших от паводка районах Иркутской области?

Следы медвежьих лап заметили и в Тайшетском районе. Фото: группа "Соляновский ЛДК" в мессенджерах.

− Учитывая, что наводнение коснулось больших территорий, особенно в Тулунском районе, вполне возможно, что там медведи будут частенько выходить к людям, − комментирует сотрудник подразделения «Сибохотнаука» Иркутского ГАУ имени А.А.Ежевского Борис Дицевич. – Дело в том, что в подтопленных районах, наверняка, еще бродят отбившиеся от хозяйства коровы, козы, свиньи, или же лежат оставшиеся трупы погибших домашних животных. Вот они-то и приманивают хищников.

Но все же паниковать не стоит. Специалисты говорят, что массового нашествия медведей в Тулунском, Тайшетском, Нижнеудинском и других районах не ожидается. Нынче в тайге неплохой урожай кедрового ореха, уже поспевает ягода, так что пока у медведей богатый «стол» в лесу.

− Бояться ли жителям подтопленных районов волков? Не думаю, − говорит Борис Дицевич. − Эти хищники чувствуют воду, так что они ушли подальше от паводка, вглубь тайги.

Но ведь проблема не только в наводнении. На севере Иркутской области горит более 700 тысяч гектаров леса, дикие звери, которым удается спастись, остаются без дома и пищи.

− В прошлые годы было много случаев, когда из-за лесных пожаров медведи выходили к поселкам, дачам, − рассказывает Борис Дицевич. – Поэтому очень важно не устраивать в населенных пунктах большие свалки, которые приманивают голодных зверей. Если вы все-таки столкнетесь с медведем, помните – чтобы он не напал, не проявляйте агрессию.

Кстати, в Бурятии недавно тоже был случай, когда медведь вышел к людям. Местные власти и охотники специально разработали памятку: что делать, если встретились со зверем.

КОНКРЕТНО

Как вести себя, если встретили медведя

1. Не паникуйте, постарайтесь уйти незаметно. Если медведь увидел вас, но не ушел, нужно отпугнуть его шумом: кричать, ударять по металлическим предметам, если они есть под рукой;

2. Не смотрите в глаза зверю - расценит как агрессию;

3. Если вы внезапно наткнулись на животное возле его добычи, выпрямитесь, громко говорите и постепенно уходите тем же путем, что пришли. Не поворачивайтесь к медведю спиной.

4. Не пытайтесь убегать. Медведь развивает большую скорость, так что убежать не получится.

5. Если медведь подходит к вам вплотную, это не всегда значит, что он проявляет агрессию. Они не очень хорошо видят, поэтому, учуяв запах человека, зверь может просто уйти, если его не провоцировать на нападение.

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