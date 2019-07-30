2019-07-30T10:37:57+03:00
Происшествия

Виталий Мутко приедет в подтопленную Иркутскую область 1 августа

Виталий Мутко осмотрит как идет восстановление жилья
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Виталий Мутко приедет в подтопленную Иркутскую область 1 августаВиталий Мутко приедет в подтопленную Иркутскую область 1 августа
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Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко вновь приедет в пострадавшую от повторного наводнения Иркутскую область. 1 августа он лично проконтролирует ход аварийно-восстановительных работ в подтопленных районах, осмотрит, как идет восстановление жилья и социальной инфраструктуры. Во время поездки Виталий Мутко также проверит систему информирования жителей и работу оценочных комиссий. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера.

Добавим, что Виталию Мутко, который является главой правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения, оперативно докладывают о ситуации в подтопленных районах Иркутской области.

Напомним, в июле Виталий Мутко уже приезжал в подтопленный Тулун, где посещал социальные объекты, многоквартирные дома, пункты долговременного пребывания и проводил заседание оперативного штаба

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ИСТОЧНИК KP.RU

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