Федеральная трасса Р-255 «Сибирь» закрыта: вариант объезда из Красноярска в Иркутск

СЕГОДНЯ 06:00 2019-07-30T06:02:08+03:00

Временно закрыто движение для всех видов транспорта на Р-255 в Тулуне. ФОТО: Упрдор «Прибайкалье».

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Внимание, автомобилисты! Проезд из Красноярска в Иркутск и наоборот невозможен. Федеральную трассу, проходящую через Тулун, снова затопило. Из-за сильных дождей началась вторая волна паводков. Уровень воды в реке Ия поднялся до 990 см при критической отметке в 700 см. Напомним, ранее в конце июня федеральная трасса также была перекрыта на несколько дней, тогда уровень воды поднялся почти до 14 метров.

Если очень срочно надо попасть в Иркутск или Красноярск есть единственный вариант объезда – через северные районы региона. Однако километров придется намотать с лихвой. Маршрут следующий: Тайшет – Лесогорск – Чунский с выходом на автомобильную дорогу А-331 «Вилюй» – Братский район – Усть-Кут, далее Магистральный – Жигалово – Качуг – Иркутск.

Так что, если все-таки есть возможность не ехать, лучше отложить поездку.

- Ограничение введено в 5.30 утра 30 июля и действует для всех видов транспорта, - уточнили в ГУ МВД России по Иркутской области. - На затопленном участке дежурят экипажи ГИБДД.

Кроме этого, на автодороге Р-258 «Байкал» от Култука Слюдянского района до поселка Бабушкин Кабанского района продолжает действовать ограничение движения для грузовых транспортных средств массой свыше 12 тонн.

В Листвянке также введен запрет на въезд туристическим автобусам и большегрузной технике.

Дорожники сообщают, что в Тулуне в готовности находится группировка сил и средств в составе 62 единиц техники. Эта техника прибыла в Тулун в июле для помощи в ликвидации последствий ЧС. Сейчас она готова, если это потребуется, к проведению восстановительных работ после того как вода спадет.

Карта объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU