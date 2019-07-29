Наводнение в Иркутской области:в Байкальске разрушен мост, в Большом Луге эвакуация. Тулун снова топит

Это не могло повториться. Никогда. В конце июня страшное наводнение накрыло Тулун и Нижнеудинск, унося с собой не только дома, но и жизни. Жертвами паводка стали 25 человек, без крова остались больше десяти тысяч. Но ровно через месяц, вопреки любой логике, стихия нанесла второй удар. И на этот раз не только на западе, но и на юге. Снова наводнение, снова эвакуируются города и поселки, снова жители покидают свои дома...

Слюдянка и Байкальск: большая вода идет с Хамар-Дабана

Конечно, синоптики прогнозировали, а гидрологи предупреждали. Еще в конце июня, когда тонул Тулун, говорили об опасности селей и оползней в районе Слюдянки и Байкальска. Не зря говорили. Первую атаку стихии здесь выдержали в минувшее воскресенье, 28 августа.

Из берегов вышли мелкие прежде речки Солзан, Слюдянка и Харлахта. Мощным напором воды снесло один из мостов в Байкальске. На опорах снесенной потоком переправы повисли трубы. И весь Байкальск переживал – лишь бы они устояли, иначе нечистоты хлынут в Байкал, а это экологическая катастрофа. А как жить в домах без канализации?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/722749" frameborder="0"></iframe> Камнепад под Байкальском 28 июля.

– Через мост идет канализационная сеть на очистные сооружения Байкальска, - поясняет министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков. - Сейчас сеть эта перекрыта. Ждем падения уровня воды. Прибыли вакуумные машины из ближайших городов региона. Мобилизована техника и люди.

baikalsk_city Наводнение в Байкальске: на опорах рухнувшего моста -трубы

А вода продолжала наступать, и дальше события развивались по спирали. Сначала стало известно, что камнепад обрушился на железнодорожные пути и перекрыл на несколько часов движение по Транссибу. Потом завал из камней убирали уже на трассе, соединяющей Иркутскую область и Бурятию. Ночь местные жители пережили в большой тревоге, буквально на чемоданах.

- Просим вас в режиме ЧС соблюдать спокойствие, не допускать паники, обеспечить контроль за детьми, - обратился глава города Владимир Темгеневский к жителям, - ввиду производства работ по ликвидации паводка ограничить движение транспорта по городу.

Всем было рекомендовано на случай отключения водопровода сделать запас питьевой воды, собрать документы, лекарства и вещи, так как возможна эвакуация. Ее провели уже утром в понедельник: вода прибывала, топила подвалы и улицы, медлить было нельзя.

- Эвакуируют дома, которые находятся ближе к воде. В школы отвозят людей. Я хоть живу подальше от реки, но тоже готов к эвакуации, уже собрал документы, - рассказывает очевидец подтопления Байкальска Вячеслав. - Паники особо нет. Что еще? Накануне в Байкальске были проблемы с мобильной связью и интернетом. Говорят, где-то уже нет воды, но электричество пока есть. В магазинах уже трудно найти яйца, хлеб - люди начинают все скупать.

Пришлось даже перекрыть для фур федеральную трассу «Байкал» между Байкальском и Мурино. Да и всем остальным порекомендовали отложить поездки в Бурятию – это стало небезопасно.

Сейчас в Слюдянке и Байкальске делают все возможное, чтобы отвести воду: строят руслообводные сооружения, по которым потоки могут проходить свободно, чтобы не создавались заторы, ставят на пути рек дамбы.

Из Слюдянки, также оказавшейся под угрозой удара стихии (не только наводнения, но схода селя), в соседний поселок Култук автобусами вывезли 300 человек. Согласно прогнозу, в ближайшее время в горах продолжатся дожди.

Жителей Олхи и Большого Луга вывезли

Жители Большого Луга почувствовали приближение большой воды в выходные, когда луга вокруг поселка превратились в настоящее болото и начало топить огороды. Одновременно затопило 40 дачных участков в шелеховском садоводстве «Алюминщик». Сразу же было решено эвакуировать два детских лагеря, школьников вывезли в город. Наводнение в Иркутской области угрожало поселкам и селам вблизи областного центра.

Как выяснилось, вовремя. Уже днем 29 июля уровень реки Олхи намного превысил критическую отметку. Пришлось эвакуировать все 10 мест детского отдыха. Подтопило 20 домов в селе Олха, 17 в Большом Луге и 6 в поселке Моты. Что касается Шелехова, то здесь пока подтоплены приусадебные участки в садоводстве «Труд». Оттуда эвакуировали уже 9 человек. Залило водой 4 моста и дороги.

Цифры все время меняются и растут, но всего в опасной зоне под Иркутском оказались около 1000 местных жителей, часть из них отказались от эвакуации. Уже в областном центре на низменных местах ставят защитные дамбы.

Наводнение в Иркутской области: Тулун снова топит

Еще в воскресенье была объявлена массовая эвакуация из зоны затопления в Тулуне и Тулунском районе. Эвакуацию им пришлось пережить во второй раз. В соцсетях появились снимки: вода, снова затопившая центр городка, вплотную подошла к мосту на федеральной трассе Иркутск - Красноярск. Уровень реки Ия, по последним данным, составил 816 см при критическом уровне 700. По прогнозу, вода должна подняться выше 10 метров. А значит, вода снова пойдет поверх дамбы и затопит центр, с которого только что откачали воду. Люди переживают. И за судьбу города, и за судьбу своего жилья, в котором многие уже начали делать ремонт.

- У меня квартира в пятиэтажке, - рассказывает жительница Тулуна Татьяна Ефремова. - В первое наводнение, в июне, в доме затопило первый этаж, а я живу на втором. У нас вода тоже стояла. Мы пережидали потоп у соседей на пятом этаже. Потом, когда дали воду, свет и мы получили компенсацию, я задумалась о восстановлении квартиры. Купили обои, линолеум, новую сантехнику, стол со стульями. Надо же было восстанавливать быт. И тут нам сообщили: в пятиэтажке трещина, выселяем.

Рядом с теми, кто оказался в пункте временного размещения несколько дней назад, - их соседи из частного сектора. Вера Михайловна Яновец с семьей приехали сюда вчера.

- В этот раз нас всех заранее предупредили об эвакуации, - рассказывает она. - А потом пришли из МЧС и велели собираться. И мы эвакуировались. А как же иначе. Да, вода еще не подошла, но ждать нельзя! Не знаем только, сколько дней здесь проведем в этот раз. В прошлое наводнение пробыли полторы недели.Подробнее >>>

Опасность грозит Нижнеудинску, где снова поднимается Уда, лишь немного не достигая критической отметки. Здесь, как и в Тулуне ждут, когда закончатся дожди. Угрожает большая вода и Усольскому району.

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