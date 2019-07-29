СЕГОДНЯ 12:50 2019-07-29T12:50:56+03:00

Перекрыта дорога в Листвянку: из-за дождей ограничили проезд грузовиков и туристических автобусов Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Однако перекрыта дорога в Листвянку не для всех - можно добраться в поселок на легковых авто или пешком

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Сильные дожди в Иркутской области идут несколько дней подряд. Поскольку из-за воды асфальт может разрушиться, на участке автодороги Р-258 «Байкал» от Култука до бурятского поселка Бабушкин 29 июля ограничили проезд большегрузов весом свыше 12 тонн.

- Такое же ограничение ввели при въезде в поселок Листвянка на Байкальском тракте, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Запрет распространяется и на туристические автобусы. Однако попасть на берег Байкала в этом месте можно на легковых автомобилях или пешком.

Там, где движение ограничено, дежурят экипажи ГИБДД. Дорожные полицейские просят дальнобойщиков заранее продумать маршруты.

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ИСТОЧНИК KP.RU