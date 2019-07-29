2019-07-29T12:04:07+03:00
Происшествия

Наводнение в Байкальске: ликвидация последствий ЧС идет непрерывно

В Слюдянском районе мобилизуют технику, отсыпают защитные сооружения [фото, видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Наводнение в Байкальске: ликвидация последствий ЧС идет непрерывно. Фото: группа "Инцидент Иркутск" в соцсетях.Наводнение в Байкальске: ликвидация последствий ЧС идет непрерывно. Фото: группа "Инцидент Иркутск" в соцсетях.
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Сильные дожди не на шутку встревожили жителей Иркутской области. Только отошли от одного наводнения, как пришла вторая волна. Причем затронуты и новые территории. Так, сложная обстановка в Слюдянском районе, там введен режим ЧС.

- Для ликвидации последствий ЧС мобилизуется техника, работы идут, не прекращаясь, - сообщает пресс-служба правительства региона. - Уровень воды в реках Солзан, Харлахта, Большая и Малая Осиновка повышен до критичных отметок.

Напомним, 150 человек из Байкальска уже эвакуированы в пункты временного размещения, а точнее, в школы. На всякий случай подготовлено еще три пункта. На особом контроле - ситуация с отходами БЦБК.

Мост через реку Солзан смыло еще 28 июля. Фото: dtp38rus.

Мост через реку Солзан смыло еще 28 июля. Фото: dtp38rus.

– В картах-накопителях сейчас установлено оборудование, техника откачивает воду, - сообщил член Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области, министр природных ресурсов и экологии Андрей Крючков. - Карты сейчас в удовлетворительном состоянии, экологической угрозы нет.

Чтобы вода не попадала в жилой сектор, отсыпают защитные и руслообводные сооружения. А еще, как сообщала "Комсомолка" ранее, накануне в Байкальске обрушился мост через реку Солзан.

– Через мост идет канализационная сеть на очистные сооружения Байкальска, сейчас сеть эта перекрыта, – отметил Андрей Крючков. - Ждем падения уровня воды. Мобилизованы все необходимые силы Слюдянского района. Прибыли вакуумные машины из ближайших городов Иркутской области.

Мост рухнул в Байкальске из-за паводка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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