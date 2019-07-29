2019-07-29T09:39:01+03:00
Происшествия

Эвакуация в Байкальске: из-за подтопления города, вывезено 150 человек

Эвакуация в Байкальске проходит в микрорайоне Гагарина
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Эвакуация в Байкальске: из-за подтопления вывезено 150 человек. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Эвакуация в Байкальске: из-за подтопления вывезено 150 человек. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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В Байкальске, который также страдает от второй волны паводка в Иркутской области, проходит эвакуация местных жителей. Из-за подмыва дамбы в микрорайоне Гагарина, в районе домов № 202, 204, 196, 197 людей вывозят в пункты временного размещения, которые находятся в школах № 10, 11, 12. Также подмыло левый берег реки Харлахта. Там вода идет по рельефу. Всего, эвакуировали уже 150 человек.

Ситуация сложная. Из-за продолжительных дождей (выпало 122 милиметра осадков) до критических отметок повысилась вода в реках Солзан, Харлахта, Большая и Малая Осиновка в Слюдянском районе.

- В Байкальске работают и оказывают помощь людям 39 спасателей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Дополнительно в город приехало 9 машин для откачки воды. Специалисты следят за мостами. Если в городе отключат холодное водоснабжение, воду будут доставлять по графику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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