Эвакуация в Байкальске: из-за подтопления города, вывезено 150 человек

СЕГОДНЯ 09:37 2019-07-29T09:39:01+03:00

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В Байкальске, который также страдает от второй волны паводка в Иркутской области, проходит эвакуация местных жителей. Из-за подмыва дамбы в микрорайоне Гагарина, в районе домов № 202, 204, 196, 197 людей вывозят в пункты временного размещения, которые находятся в школах № 10, 11, 12. Также подмыло левый берег реки Харлахта. Там вода идет по рельефу. Всего, эвакуировали уже 150 человек.

Ситуация сложная. Из-за продолжительных дождей (выпало 122 милиметра осадков) до критических отметок повысилась вода в реках Солзан, Харлахта, Большая и Малая Осиновка в Слюдянском районе.

- В Байкальске работают и оказывают помощь людям 39 спасателей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Дополнительно в город приехало 9 машин для откачки воды. Специалисты следят за мостами. Если в городе отключат холодное водоснабжение, воду будут доставлять по графику.

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ИСТОЧНИК KP.RU