Подъем воды в реке Иркут: дополнительные дамбы устанавливают в Иркутске
Жители Иркутской области опасаются второй волны наводнения. Из-за сильных дождей повышается уровень воды в реках, в том числе в Иркутске. Хоть критические уровни не превышены, в Свердловском и Ленинском районах заранее устанавливают дополнительные дамбы.
– Дамба, сооруженная месяц назад на улице Пляжной, показала свою эффективность, она сдерживает воду в Иркуте, - отметил мэр города Дмитрий Бердников. - Однако нужно поднять ее на метр в течение нескольких часов. Кроме того, сегодня будет дополнительно отсыпана дамба на улице Олонской. Туда завезут две машины щебня.
Планируется поднять и укрепить дамбу возле улицы Набережная Иркута со стороны рек Иркут и Кая. Также сбросят воду на Иркутской ГЭС. Городские службы очищают канавы на улице Набережная Иркута и в Боково.
Уровень воды в реках измеряют и днем, и ночью. По данным на 16 часов, в Иркуте он увеличился на 10 сантиметров и составляет 294 сантиметра при критической отметке в 320. А Ушаковка прибыла на 43 сантиметра, уровень воды пока - 193 сантиметра при критическом в 250.
Везде, где областной центр может подтопить, дежурят спасатели и полицейские.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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