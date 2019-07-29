Подъем воды в реке Иркут: дополнительные дамбы устанавливают в Иркутске

СЕГОДНЯ 14:20 2019-07-29T14:20:38+03:00

Пока подъем воды в реке Иркут некритичный, но лучше подготовиться заранее

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Жители Иркутской области опасаются второй волны наводнения. Из-за сильных дождей повышается уровень воды в реках, в том числе в Иркутске. Хоть критические уровни не превышены, в Свердловском и Ленинском районах заранее устанавливают дополнительные дамбы.

– Дамба, сооруженная месяц назад на улице Пляжной, показала свою эффективность, она сдерживает воду в Иркуте, - отметил мэр города Дмитрий Бердников. - Однако нужно поднять ее на метр в течение нескольких часов. Кроме того, сегодня будет дополнительно отсыпана дамба на улице Олонской. Туда завезут две машины щебня.

Планируется поднять и укрепить дамбу возле улицы Набережная Иркута со стороны рек Иркут и Кая. Также сбросят воду на Иркутской ГЭС. Городские службы очищают канавы на улице Набережная Иркута и в Боково.

Уровень воды в реках измеряют и днем, и ночью. По данным на 16 часов, в Иркуте он увеличился на 10 сантиметров и составляет 294 сантиметра при критической отметке в 320. А Ушаковка прибыла на 43 сантиметра, уровень воды пока - 193 сантиметра при критическом в 250.

Везде, где областной центр может подтопить, дежурят спасатели и полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU