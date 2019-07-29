2019-07-29T14:12:03+03:00
Происшествия

Карта лесных пожаров в Иркутской области: дымом накрыло Иркутск

Карта лесных пожаров в Иркутской области показывает, что горит север региона, но едкий дым почувствовали и жители областного центра [фото, видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Карта лесных пожаров в Иркутской области: горит около 600 тысяч гектаров тайгиКарта лесных пожаров в Иркутской области: горит около 600 тысяч гектаров тайгиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Иркутскую область лихорадит: пока на юге и западе опасаются второй волны наводнения, север региона полыхает в огне. Общая площадь лесных пожаров огромна – около 600 тысяч (!) гектаров. Что говорит карта лесных пожаров в Иркутской области? Горит тайга в Мамско-Чуйском, Киренском, Катангском, Казачинско-Ленском, Усть-Кутском, Жигаловском, Качугском, Бодайбинском районах. Кроме того, сложилась сложная ситуация в Красноярском и Забайкальском краях, республиках Якутия и Бурятия.

Смог от пожаров в Сибири накрыл Бодайбинский, Казачинско-Ленский, Катангский и Киренский районы Иркутской области. Едкий дым добрался даже до Татарстана!Специалисты каждый день проверяют, насколько загрязнен воздух не только в тех районах, а еще в Братске, Усть-Илимске и Усть-Куте – там тоже чувствуется запах гари. Наиболее острая обстановка сейчас в Киренске, где концентрация вредных веществ уже выше нормы.

По карте видно, что горит север Иркутской области. Фото: fires.ru.

По карте видно, что горит север Иркутской области. Фото: fires.ru.

− Очень тяжело, из-за дыма слезятся глаза, першит в горле, горчит во рту, − жалуется жительница Киренска Светлана Владимировна. – Стараемся не открывать окна и лишний раз не выходить из дома. На улице ничего не видно, аэропорт не работает уже несколько дней. Говорят, лес горит неподалеку от города.

Из-за смога в Киренскую больницу обращается все больше людей.

− За последние два-три дня горожане чаще, чем обычно, жаловались на одышку, скачки давления, аритмию, сильные головные боли, усталость и сонливость, − комментирует старший фельдшер Киренской районной больницы Ирина Рукавишникова. – Причем медицинская помощь нужна не только пожилым людям, но и молодежи. Мы все тут выживаем, как можем. Дышим через влажные салфетки...

Густой смог от лесных пожаров окутал Усть-Кут, не видно ни солнца, ни гор. Фото: Анастасия Чепелева.

Густой смог от лесных пожаров окутал Усть-Кут, не видно ни солнца, ни гор. Фото: Анастасия Чепелева.

Утопает в дыму и Усть-Кут: из-за густой пелены почти не видно ни солнца, ни гор.

− Утром ветер слегка поменял направление, стало чуть полегче, − говорит жительница Усть-Кута Вера Рассказова. – На выходных было особенно сложно дышать, по воздуху летал пепел. Горожане прямо на улице раздают друг другу медицинские маски, многие завешивают двери мокрой тканью. А еще из-за задымленности на реке Лена приостановили судоходство.

Днем 29 июля, как только утих дождь, неприятный запах гари почувствовали и… иркутяне. Синоптики успокаивают, что это ненадолго.

− В понедельник дул северный и северо-восточный ветер, поэтому дым от лесных пожаров добрался до Иркутска, − объясняет начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского гидрометцентра Анна Бабанова. – Но уже во вторник, 30 июля, ветер сменится на западный, так что в областном центре смог быстро рассеется.

Увы, север региона, скорее всего, в ближайшие дни будет по-прежнему задыхаться. Особенно Катангский, Киренский, Усть-Кутский, Усть-Илимский, Нижнеилимский, Бодайбинский и Мамско-Чуйский районы. Туда, кстати, приходит дым не только от местных лесных пожаров, но и из соседних регионов − Забайкалья, Бурятии, Якутии.

− На днях на севере Иркутской области начнутся долгожданные дожди, но не такие сильные, как на юге, − говорит Анна Бабанова. – Поэтому мало вероятности, что они потушат все лесные пожары.

Едкий дым от лесных пожаров накрыл Киренск..Видео: Ю. Фирсов.

С огнем в тайге Иркутской области борются специалисты лесной охраны, парашютисты-десантники, мобилизованные люди. В воскресенье, 28 июля, огонь потушили в девяти точках, еще 15 пожаров взяли «в кольцо». На большой площади, примерно 522 тысячи гектаров, огонь пока не тушат, так как это отдаленные и труднодоступные территории.

Напомним, из-за того, что сильно горит тайга, с 11 июля в регионе действует режим ЧС. Сложная ситуация не только у нас, но и у соседей. Так, в Красноярском крае горит 948 тысяч гектаров леса, в Якутии – более 1,1 миллиона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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