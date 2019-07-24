Лесные пожары в Иркутской области: за две недели потушили 124 точки

Лес в Иркутской области сильно горит почти две недели. В огне - север региона. С 11 июля действует режим ЧС. За это время успели потушить 124 пожара общей площадью около 200 тысяч гектаров.

- Сейчас самая сложная ситуация в Киренском районе, там работает 350 человек и 48 машин, - сообщает советник руководителя Рослесхоза Александр Агафонов. - Всего пламя тушат 620 человек, 120 машин. В ближайшие сутки планируется потушить восемь точек площадью 10 тысяч гектаров.

Площадь лесных пожаров ужасает. По данным на утро 23 июля, горит 458 тысяч гектаров тайги.

- Площади большие, - говорит Александр Агафонов. - Но спутник показывает все тепловые массы, которые перемещаются. Может гореть подстилка, может подгорать лес. Так что объективные данные будут, когда спутник высокого разрешения отследит, что сгорело, а лесники пройдут и определят границы.

Чтобы быстрее справиться с огнем, в полыхающие зоны перебрасывают силы с юга Иркутской области. Специалисты лесоохраны, авиадесантники и лесники работают на территориях, куда добраться непросто. Иногда тушат пламя, рискуя жизнью.

Тем временем, жители северных районов Иркутской области задыхаются от дыма. Ветра пока нет, так что смог наслаивается. Но есть надежда, что к выходным пелена рассеется и дышать станет легче.

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