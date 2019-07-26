Лесные пожары в Иркутской области: из-за дыма на севере региона не работают аэропорты

Густой смог от лесных пожаров несколько дней как накрыл север Иркутской области. По данным космомониторинга, запах гари стоит в 19 населенных пунктах в Бодайбинском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском районах.

- Весь поселок в дыму, даже гор не видно, - рассказывает жительница населенного пункта Мама Ольга Беляева. - Второй день не работает аэропорт. Сегодня отменили сразу два рейса в Иркутск.

Местные жители переживают, как бы не остаться без продуктов. Их ведь завозят именно самолетом или по реке, но и там из-за дыма движение затруднено.

- Пока, конечно, ситуация с продуктами не критичная, все есть, - говорит Ольга. - Но все-таки тяжело жить в таком дыму. Я работаю нянечкой в детском саду, малышей стараемся не выводить на улицу лишний раз, чтобы не дышали гарью. Даже взрослым тяжело: мой папа уже не первый день плохо себя чувствует, его тошнит.

А еще, как пишут сибиряки в соцсетях, аэропорт из-за дыма не работает в Киренске.

Из-за густого смога в поселке Мама не видно гор. Фото: предоставлено очевидцами.

Отметим, что 26 июля в Иркутской области горело 558 тысяч гектаров тайги. Цифры огромные и, увы, они увеличиваются. Стоит ли тревожиться жителям северных территорий о том, что огонь подберется вплотную к домам?

- Большинство пожаров действует глубоко в тайге, далеко от сел, - успокаивают в пресс-службе ГУ МЧС по региону. - Единственное: в пяти километрах от населенных пунктов в Бодайбинском районе днем был зарегистрирован один лесной пожар, и в трех километрах от поселка Светлый. Огонь в тайге тушат специалисты областного министерства лесного комплекса.

Ну а местные жители с нетерпением ждут дождь.

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