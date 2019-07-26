Спасал других, а теперь спасают его: в Иркутске бездомному сироте, который отправлял гуманитарную помощь в Тулун, ищут работу и жилье

Пункт приема гуманитарной помощи на улице Российская в Иркутске уже давно закрыт. Но туда по-прежнему приходит один человек - тот, кто день и ночь грузил сотни ящиков с вещами для пострадавших от наводнения. В надежде, вдруг для него снова найдется работа. Ведь идти 24-летнему Андрею Юринскому некуда.

Андрей – сирота, своих родителей никогда не видел. До шести лет вместе со старшим братом жил в детском доме в Черемховском районе, потом их взяли в приемную семью, где они прожили около 10 лет. Андрей окончил 9 классов, затем поступил в училище: сначала на повара-кондитера, затем на автомеханика. Но денег не хватало, увы, пришлось учебу оставить. Будучи 16-летним подростком, Андрей отправился покорять Иркутск, где уже поселился его брат Сергей.

− Он занимался ремонтом машин, я помогал ему, а еще трудился на железнодорожном вокзале, разгружал вагоны, чистил снег, − рассказывает «Комсомолке» Андрей. - Пока старший брат жил в Иркутске, было проще – мы вместе снимали квартиру. Но год назад он уехал обратно в Черемховский район, в поселок Михайловка, нашел там невесту, да так и остался.

Андрей вслед за ним не помчался – хотел встать на ноги сам. Но жизнь никак не складывалась. Ни дома, ни нормальной работы. Ничего!

− Да уж, помотался, − грустно улыбается парень. – Где жил? Подрабатывал охранником в магазинах, там же и ночевал.

В пункт гуманитарной помощи Андрей Юринский забрел случайно. Искал новую подработку, увидел, что возле здания толпится народ. Зашел, спросил, не нужна ли помощь? Конечно, рабочие руки были не лишние. Он тут же взялся таскать мешки с вещами, грузить ящики и коробки. Работал 10 дней и ни разу не обмолвился, что ему больше некуда пойти. Ни друзей, ни родственников у него в Иркутске нет, некому приютить Андрея даже на одну ночь. Но он не жаловался, а просто искренне радовался тому, что сегодня будет спать в тепле. Да и, наверно, впервые за все эти годы, почувствовал себя по-настоящему нужным.

− Пункт давно закрыт, почему вы не идете домой? – спросили парня в здании на Российской улице пару дней назад.

− Так у меня нет дома, – смущенно ответил он.

По соцсетям мигом разлетелся клич: «Может у кого-то найдется для парня работа с крышей над головой?». Варианты посыпались один за другим. Андрея зовут работать сторожем в садоводстве под Иркутском, предлагают подобрать ему место на сыроварне, приглашают трудиться и жить на Малом море Байкала, советуют попробовать вахту.

− Конечно, я не ожидал, что мне будут искать работу, − удивляется молодой человек. – Никогда никого не просил о помощи, считаю, что я сам должен устраивать свою жизнь. Но все равно приятно, что обо мне кто-то заботится.

Сейчас для него самое главное – восстановить потерянный паспорт. Поэтому он ищет любую подработку, чтобы было, чем оплатить госпошлину за новые документы. Удивительно, но в голосе Андрея – ни нотки тоски или злобы. Настроен он оптимистично.

− Мечтаю заработать много денег и открыть собственный автосервис или службу доставки пиццы, − улыбается парень.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тулуне срочно расселили пятиэтажку, которая потрескалась после наводнения

Всем, кто прописан в аварийной хрущевке, выдадут сертификаты на покупку нового жилья (подробности)

Наводнение в Иркутской области: 17,5 тысяч человек уже получили материальную помощь

4,6 тысяч человек получили по 50 тысяч рублей, а еще 12,8 тысячам жителей выплатили по 100 тысяч рублей (подробности)

Наводнение в Иркутской области: в регион прибыл военный самолет с гуманитарной помощью для пострадавших

Ценный груз для жителей подтопленных районов собрали военнослужащие и сотрудники Росгвардии из Новосибирской и Кемеровской областей (подробности)