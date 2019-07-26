В Тулуне срочно расселили пятиэтажку, которая потрескалась после наводнения

− Срочно собирайте документы и вещи, дома оставаться опасно! – с такими словами вечером 25 июля спасатели обходили квартиры пятиэтажки по улице Рабочий городок, 11 в Тулуне. Во время страшного наводнения в Иркутской области эту «хрущевку» затопило до середины второго этажа (!). Когда большая вода ушла, жильцы вернулись в квартиры, но спокойно жить уже не получилось. На прошлой неделе они услышали странный треск в доме и, конечно, встревожились. Оказалось, не зря. На первом, третьем и четвертом этажах возле окон появились глубокие щели. Здание потрескалось и с торца.

− Эксперты сказали, что дом признают аварийным, непригодным для проживания, − говорит мэр Тулуна Юрий Карих. – Людей решили срочно эвакуировать, так как в любое время здание может рухнуть.

Всего в «хрущевке» 70 квартир, в них прописано 174 человека. Но во время эвакуации там застали только 109 сибиряков. Почти все поехали к родственникам, но 12 жильцам идти было некуда. Их поселили в трех пунктах временного размещения – в Тулунском аграрном техникуме, лыжной базе «Снежинка» и коррекционной школе № 28. Спасатели и сотрудники Росгвардии помогали всем вывозить вещи и мебель, а сам дом оцепили полицейские, чтобы защитить от мародеров.

Ну а что дальше? По словам Юрия Карих, все люди из пятиэтажки по улице Рабочий городок, 11 должны написать заявления о том, что дом признали непригодным для проживания. Они получат сертификаты на покупку новых квартир или частных домов. Ну а пока городские власти, на всякий случай, приготовили для них еще 40 мест на лыжной базе Снежинка, 50 − в детской школе борьбы, и две комнаты в детском саду «Теремок». Вдруг кому-то неудобно подолгу гостить у родственников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/722373" frameborder="0"></iframe> После наводнения в Тулуне на пятиэтажке появились трещины, жильцов срочно эвакуировали.Видео: Тулунская городская администрации.

− Кроме того, все жильцы пятиэтажки уже должны были получить по 10 тысяч рублей, а люди с затопленных этажей − от 50 до 100 тысяч рублей, − сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

К слову, эта «хрущевка», построенная в 1978 году, переживает не первое наводнение. Тулун сильно топило в 1984 году, затем в 2006. Тогда река Ия тоже заливала весь центр города. Но дом выдержал. Сейчас, видимо, запас прочности уже истек. Но ведь в Тулуне топило не только эту пятиэтажку. Так, после эвакуации забеспокоились и жители соседнего дома № 13– не придется ли им тоже расселяться?

− Пока трудно что-либо сказать: ждем, когда специалисты осмотрят все пятиэтажки, пострадавшие от паводка, − комментирует мэр Тулуна Юрий Карих. – В нашем городе таковых – 31.

Тем временем, около сотни «хрущевок» топило и в Нижнеудинске. Но там дома пострадали не так сильно. До осени специалисты осмотрят все эти здания, чтобы решить, где и как будет проводиться капремонт, а какие дома, возможно, придется расселять.

− Нужно проверить на устойчивость и безопасность семь пятиэтажек в Тулуне и 11 − в Нижнеудинске, − поясняется на сайте фонда капремонта Иркутской области.

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