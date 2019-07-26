После наводнения в Тулуне на пятиэтажке появились трещины, жильцов срочно эвакуировали
Наводнение в Иркутской области позади, вода ушла из всех домов. Но последствия катастрофического паводка аукаются до сих пор. Так, вечером 25 июля в Тулуне срочно эвакуировали пятиэтажку № 11 на улице Рабочий городок. Этот дом был затоплен до середины второго этажа. Специалисты осмотрели дом и заметили, что по нему пошли глубокие трещины. Оставаться там опасно - вдруг рухнет?
- В этой пятиэтажке живет 109 человек, из них 41 - дети, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Сейчас 12 жильцов находятся в пунктах временного размещения: в Тулунском аграрном техникуме, на лыжной базе «Снежинка» и в коррекционной школе № 28. Остальные поселились у родственников.
Эвакуироваться помогали спасатели и сотрудники Росгвардии. На машинах вывозили мебель и вещи из квартир. Чтобы оставшиеся предметы не растащили мародеры, дом оцепили сотрудники полиции. Дежурство круглосуточное.
После наводнения в Тулуне на пятиэтажке появились трещины, жильцов срочно эвакуировали.Видео: Тулунская городская администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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