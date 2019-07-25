Владимир Путин о наводнении в Иркутской области: «Нельзя допускать строительство в подтопляемых районах»

СЕГОДНЯ 04:35 2019-07-25T04:35:47+03:00

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Первой темой для обсуждения на встрече Президента России Владимира Путина и членов Правительства 24 июля стала ситуация в Иркутской области. После поездки 19 июля в пострадавшие от наводнения районы, глава страны интересовался как сейчас обстоят дела. Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что 2600 человек с 19-го числа получили выплаты по 10 тыс. рублей, еще 2100 пострадавших по 50 и 100 тыс. рублей.

Напомним, что после поездки в Иркутской области Владимир Владимирович отметил, что люди мало информированы о том, где получить помощь и куда идти со своими проблемами. Коснулся этого снова и на совещании. Также Владимир Владимирович отметил, что нельзя допустить строительство в местах, где возможны паводки.

- Нужно взять под контроль дополнительные гидротехнические сооружения и совершенствовать нормативную базу, не допускающую строительство в подтопляемых районах или опасных с этой точки зрения, - сказал Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном сайте Президента России.

Еще глава страны попросил членов Правительства проработать вопрос с рабочими местами.

- Надо проработать с нашими компаниями, - отметил Президент РФ. - Тот же Тулун – это моногород, нужно посмотреть, что можно сделать и нужно сделать для того, чтобы обеспечить регион современными рабочими местами, современными производствами.

Напомним, что город Тулун и еще несколько районов Иркутской области восстанавливаются после наводнения в регионе, вызванном летними паводками. Тысячи сибиряков остались без крыши над головой, их дома просто смыло водами рек. Стоит отметить, что первые сертификаты на приобретение жилья в Приангарье уже начали выдавать пострадавшим.

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ИСТОЧНИК KP.RU