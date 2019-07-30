Потоп в Тулуне: уровень воды в реке Ия достиг 990 сантиметров

СЕГОДНЯ 05:21 2019-07-30T05:21:10+03:00

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Потоп в Тулуне продолжается. На город обрушилась вторая волна паводка. По состоянию на 10 утра, 30 июля уровень воды в реке Ия поднялся до 990 сантиметров, при критической отметке в 700 см. Для сравнения, поздним вечером, 29 июля уровень достигал 845 см. Вода вновь подтопила автомобильный мост на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». В связи с этим, ранним утром, 30 июля движение по трассе 1491+200 - км 1494+300 в границах Тулуна, было закрыто. На месте дежурят инспекторы ГИБДД. Объехать Тулун можно через Братский район.

А вот на других реках региона, вода наоборот начала спадать. Например, уровень воды в Иркуте в районе Баклашей утром, 30 июля составлял 478 сантиметров при критических 480. Не наблюдается активного притока и на реке Олха, ее уровень составляет 218 см.

И еще одна информация для автомобилистов. До сих пор ограничен проезд большегрузов на федеральной трассе "Байкал" от поселка Култук до Бабушкина в Бурятии, а также на Байкальском тракте на въезде в поселок Листвянка,

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ИСТОЧНИК KP.RU