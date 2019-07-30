Федеральная трасса "Сибирь" Иркутск-Красноярск перекрыта в Тулуне: вода вновь выступила на дорогу

История повторяется вновь. Месяц назад катастрофическое наводнение накрыло Иркутскую область. Из-за сильных дождей на прошедших выходных уровень воды в реках опять начал подниматься. Сибиряки опасались второй волны паводка, напомним, около тысячи человек эвакуировали. Федеральная трасса "Сибирь" Иркутск-Красноярск снова подтоплена в Тулуне.

Утром 30 июля по-прежнему прибывает река Ия. По данным на 8 часов, уровень воды в ней повысился на 30 сантиметров. Теперь он составляет 940 сантиметров при критической отметке в 700.

Федеральная трасса "Сибирь" подтоплена, как и месяц назад, разливается река ИяФото: ГУ МВД по Иркутской области

- С 5.30 часов объявлен перерыв движения для всех видов транспорта на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" км 1491+200 - км 1494+300 в границах Тулуна, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье". - Движение ограничено до особого распоряжения. Из Красноярска в Братск добраться можно, как и месяц назад: по трассе Р-255 «Сибирь» доехать до Тулуна, повернуть на кольцевой развязке и направиться дальше по федеральной автодороге А-331 "Вилюй". Кроме того, региональная дорога "Тайшет-Чуна-Братск" в нормальном состоянии, по ней можно ездить. А вот из Иркутска в Братск и из Красноярска в Иркутск пока проехать нельзя. Дальнобойщики, кстати, стали заранее планировать свой маршрут - звонят, интересуются, стоит ли выезжать. Так что сильного скопления фур, как в прошлый раз, надеемся, не будет.

Варианты объезд Тулуна по пути из Красноярска в Братск. Фото: ФКУ Упрдор "Прибайкалье"

Кроме того, дальнобойщиков предупреждают об ограничении движения на используемой ими частоте. Чтобы не образовалось многокилометровых пробок, автомобилистам в Иркутской области советуют пока не ездить в сторону Тулуна и обратно. Однако местные жители говорят о том, что проехать, например, из Иркутска в сторону Усть-Кута, можно по неофициальной дороге, которая проходит через поселок Жигалово. Но надо учесть, что состояние этой дороги под вопросом.

Когда федеральную трассу в Тулуне вновь откроют, пока неизвестно. Все зависит от того уровня воды в реке Ия. Сейчас толщина воды над проезжей частью - пять сантиметров. Как добавляют в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, на трассе дежурят сотрудники ГИБДД.

Кроме того, накануне из-за дождей ограничили проезд большегрузов на федеральной трассе "Байкал" от поселка Култук до Бабушкина в Бурятии, а также на Байкальском тракте на въезде в поселок Листвянка, в том числе для туристических автобусов.

На дороге дежурят сотрудники ГИБДДФото: ГУ МВД по Иркутской области

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