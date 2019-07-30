2019-07-30T14:21:13+03:00
Происшествия

Схема проезда из Красноярска в Иркутск: автомобилистам придется добираться через Братск и Жигалово

Схема проезда из Красноярска в Иркутск разработана, часть дороги - гравийная [карта, видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Схема проезда из Красноярска в Иркутск: автомобилистам придется добираться через Братск и Жигалово. Фото: ФКУ Упрдор "Прибайкалье".Схема проезда из Красноярска в Иркутск: автомобилистам придется добираться через Братск и Жигалово. Фото: ФКУ Упрдор "Прибайкалье".
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Вторая волна паводка нагрянула в Иркутскую область. Из-за сильных дождей в восьми районах подтопило 475 домов, эвакуировано 1,9 тысячи сибиряков. Сильнее всего вновь разлилась река Ия в Тулуне, достигнув 1087 см при критической отметке в 700 см. Вода, как и месяц назад, попала на федеральную трассу Р-255 "Сибирь". Утром 30 июля там ограничили проезд для всех видов транспорта. Для автомобилистов подготовлена схема проезда из Красноярска в Иркутск.

Напомним, у тех, кто едет из Красноярска в Братск, есть два варианта пути. Например, проехать из Тайшета в Братск можно по федеральным трассам, свернув на кольце возле Тулуна, либо по региональной дороге "Тайшет-Чуна-Братск". А далее из Братска есть возможность попасть в Иркутск.

Варианты объезда для тех, кто едет из Красноярска в Иркутск. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Варианты объезда для тех, кто едет из Красноярска в Иркутск.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Разработана схема объезда подтопленного участка федеральной дороги Р-255 «Сибирь», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Маршрут длиннее обычного на 800 километров.

Итак, что же это за дорога? Гравийка, грунтовая. Если ехать в сторону Иркутска, то первым пунктом по пути из Братска будет Железногорск-Илимский, затем Усть-Кут, Магистральный, Жигалово и Качуг. Общее расстояние - 1209 километров.

- На дорогу потратите в среднем более суток, в зависимости от транспортного средства, - добавляют в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Ия взбунтовалась. Вторая волна паводка в Тулуне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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