Наводнение в Иркутской области: подтоплены 8 районов

СЕГОДНЯ 09:47 2019-07-30T09:47:12+03:00

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Из-за наводнения, которое вновь обрушилось на Иркутскую область, подтопленными оказались 8 районов Приангарья: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский, Усольский, Заларинский. Вода уже пришла в 20 населенных пунктов, где подтопленными оказались 475 домов, с населением 2699 человек.

Самая сложная ситуация продолжает оставаться в Тулуне, где река Ия поднялась уже до 1043 см, при критической отметке в 700 см. Ранним утром, 30 июля вода вновь подтопила автомобильный мост на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Движение там закрыто до сих пор. Всего в Тулунском районе от прихода большой воды пострадало 5 населенных пунктов. В пункты временного размещения отправили 97 местных жителей.

А вот вода в реках Слюдянского района уже пошла на спад. В Байкальске останавливают потоки, которые заливали микрорайон Гагарина. Уже удалось остановить размыв берега реки Харлахты. По федеральной трассе через Байкальск движение открыто только для автомобилей весом не более 12 тонн.

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ИСТОЧНИК KP.RU