2019-07-30T07:42:22+03:00
Происшествия

Нижнюю Набережную подтопило в Иркутске

Ни один дом в Иркутске не подтоплен [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Ангара подтопила Нижнюю Набережную в ИркутскеАнгара подтопила Нижнюю Набережную в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Из-за продолжительных проливных дождей, которые обрушились на Приангарье, уровень воды поднялся не только в реках области, но и в Ангаре, в Иркутске. Из-за этого подтопило прогулочную зону на Нижней Набережной.Теперь горожане прямо с лестницы пускают там кораблики.

- Это произошло из-за того, что уровень Иркута оказался выше нормы, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – При этом ни один дом в Иркутске не подтоплен.

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на то, что уровни рек в Иркутске не были превышены до критических отметок, в Свердловском и Ленинском районах города заранее установили дополнительные дамбы. Например, дамба, сооруженная месяц назад на улице Пляжной, показала свою эффективность, она сдерживает воду в Иркуте. Ее подняли еще на метр.

Тем временем, вода в реке Ия в Тулуне продолжает подниматься. 30 июля уровень достиг 990 см, при критической отметке в 700 см. Вода вновь подтопила автомобильный мост на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Движение там закрыто. А вот вода в реках Слюдянского района, по словам властей, уже пошла на спад. Стабилизируется ситуация и в Шелеховском районе на реках Иркут и Олха. Мониторинг территорий, которые попадают в зону подтопления, продолжается круглосуточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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