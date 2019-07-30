2019-07-30T13:34:44+03:00
Происшествия

Потоп в Тулуне: вторая волна паводка, как выглядит затопленный город с высоты птичьего полета

Вторая волна паводка накрыла город, потоп в Тулуне продолжается [видео, фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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30 июля 2019 года. Затопленный Тулун в высоты птичьего полета. Фото: "PacMyc13"30 июля 2019 года. Затопленный Тулун в высоты птичьего полета. Фото: "PacMyc13"
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Кадры, которые больше напоминают съемки фильма-катастрофы, а точнее то, что осталось после этой катастрофы, опубликовали на канале «PacMyc13», в Ютубе. На кадрах, снятых 30 июля с высоты птичьего полета с помощью коптера, показано, как выглядит потоп в Тулуне. Многострадальный город во второй раз за месяц пострадал из-за наводнения. Смотреть масштабы стихийного бедствия особенно тяжело местным жителям. Ведь город, который всем миром только начали восстанавливать после прихода первой большой воды, вновь утонул практически наполовину.

Подтопленный Тулун с высоты птичьего полета.Видео: PacMyc13

В кадр попали затопленные улицы, автомобильные дороги, магазины, дома, предприятия, мост через реку Ию, к которой в июне прибило смытые течением дома. В некоторых местах из воды видно лишь крыши зданий. Также можно разглядеть, как вода медленно подбирается к еще незатопленным дворам и домам, которые разрушились от первого паводка. Даже в незадетых пока стихией районах, на улицах пусто. Горожан давно эвакуировали из опасных участков в пункты временного размещения.

Центр Тулуна. Фото: соцсети

Центр Тулуна. Фото: соцсети

Когда в Тулуне закончится весь этот ужас, сказать пока сложно. Уровень воды в реке Ия продолжает стремительно прибывать и уже поднялся до 1087 сантиметров, при критической отметке в 700 см. Вода прибывает со скоростью 20-25 см за два часа, и уже перелила дамбу, которая рассчитана на 9 метров. По прогнозу, 30 и 31 июля Ия поднимется до 1150 см. Так что, автор видео, который и дальше обещает снимать затопленный город с высоты, наверняка выложит еще не один ролик.

Июлю 2019 года. Подтопленный Тулун во время второй волны паводка.

Июлю 2019 года. Подтопленный Тулун во время второй волны паводка.

Напомним, что из-за наводнения, которое во второй раз обрушилось на Иркутскую область, подтопленными оказались 8 районов: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский, Усольский, и Заларинский. Вода пришла в 20 населенных пунктов, где подтопленными оказались 475 домов.

Фото: Николай ТЕКАЛОВ.

Фото: Николай ТЕКАЛОВ.

Эвакуация населения. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Эвакуация населения. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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