Месяц назад в Иркутской области прошло катастрофическое наводнение. Казалось бы, повториться такого ЧП уже не должно, но на выходных в регионе зарядил сильный дождь. В реках снова стал повышаться уровень воды, причем не только в пострадавших ранее Тулунском, Нижнеудинском районах, но и на юге области. Так, в Слюдянском районе из-за возможного паводка накануне начали эвакуировать жителей Байкальска. У некоторых вызывает волнение то, что рядом находятся карты с отходами БЦБК, закрытого еще в 2013 году. Угроза экологической катастрофы на Байкале: реальна опасность или нет? Выясняем.

− Первая проблема − если из-за паводка сойдет сель, то он разрушит карты и твердые отходы попадут в Байкал, − комментирует директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов. – По одним данным, там хранится 6,2 млн отходов, по данным Росгеологии − 5 млн тонн. Вторая опасность для экосистемы Байкала − это надшламовые воды, которых там порядка 620-730 тысяч тонн. Затяжные дожди могут привести к тому, что поднимется уровень надшламовой воды в самих картах и произойдет их перелив на рельеф, а потом и в Байкал. В отходах БЦБК содержится хлор, сульфат, фенолы, тяжелые металлы – это будет губительно для экосистемы Байкала. Если слоем в 10 сантиметров этой воды покрыть озеро, пятно займет порядка 62-72 квадратных километра. Сразу же начнется воздействие на все живое в Байкале. Сложно спрогнозировать, во что это выльется. Кроме того, поднимается уровень грунтовых вод, а карты уже давно не герметичны. Думаю, пока у нас нет технологий, что делать с этими отходами, нужно обезопасить эти карты от селей и от «перелива».

Как говорит сам Андрей Федотов, по данным на 29 июля, надшламовая вода через карты не переливается, на сегодняшний день информации пока нет. Ситуацию прокомментировал и глава региона.

− То, что касается карт-накопителей БЦБК в Байкальске, сегодня там ситуация стабильная, − заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. − Экологической угрозы нет.

Так что паниковать причин нет. Но есть и еще одна угроза для экологии озера. Это канализационные трубы возле моста через реку Солзан в Байкальске. Они чудом не разрушились, когда мост смыло мощным потоком воды. Есть ли угроза экологической катастрофы на Байкале в этом? Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков пояснял, что эта канализационная сеть на очистные сооружения Байкальска пока перекрыта. Так что нечистоты оттуда не могут попасть в озеро.

Возле разрушенного моста в Байкльске - канализационные трубы. Фото: "Инцидент Иркутск".

Успокаивает то, что 30 июля реки в Слюдянском районе уже перестали бушевать, вода идет на спад. Однако режим ЧС до сих пор действует в Байкальске, где могло подтопить 26 домов, и в Слюдянке, где паводок угрожает 277 домам.

− Кроме того, в Слюдянке из-за возможного схода селя решили эвакуировать жителей микрорайона «Рудо», а это 267 домов, − сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. − В пункте временного размещения находятся 19 жителей города.

Эвакуированные сибиряки пока находятся в пунктах временного размещения, на местах работают спасатели, привлечена техника. Так, в Байкальске укрепляют берег реки Харлахта, останавливают потоки, которые заливали микрорайон Гагарина.

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