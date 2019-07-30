Наводнение в Тулуне: уровень воды в реке Ия поднялся до 1067 сантиметров

СЕГОДНЯ 11:39 2019-07-30T11:45:01+03:00

Река Ия в Тулуне прибывает со скоростью 10-25 см за два часа [видео]

Изменить размер текста: A A

В Тулуне, который вновь больше всего страдает от второй волны паводка в Иркутской области, продолжает расти уровень воды в реке Ия. По состоянию на 16.00, 30 июля Ия поднялась до 1067 сантиметров, при критической отметке в 700 см. В среднем вода прибывает со скоростью 10-25 см за два часа, и уже перелила дамбу, которая рассчитана на 9 метров. По прогнозу, 30 и 31 июля Ия поднимется до 1150 см.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/723031" frameborder="0"></iframe> Ия взбунтовалась. Вторая волна паводка в Тулуне.

Напомним, в Тулуне вновь оказался подтопленным автомобильный мост на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», к которому во время июньской волны прибило унесенные течением дома. Пока вода не спадет, движение там закрыто для всего вида транспорта. Спасатели продолжают оказывать помощь жителям труднодоступной местности в Тулунском районе. Так, продукты и бутилированную воду доставили жителям села Владимировское, Кирейское и Перфиловское. Пострадавшим от паводка передали 1350 кг. продуктов и более тонны питьевой воды.

Добавим, что из-за наводнения, которое во второй раз обрушилось на Иркутскую область, подтопленными оказались 8 районов Приангарья: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский, Усольский, и Заларинский. Вода пришла в 20 населенных пунктов, где подтопленными оказались 475 домов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Угроза экологической катастрофы на Байкале: реальна опасность или нет

Ситуацию с угрозой экологической катастрофы на Байкале прокомментировали в Лимнологическом институте СО РАН (Подробности)

Нижнюю Набережную подтопило в Иркутске (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU