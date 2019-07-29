Дожди в Иркутской области стали причиной наводнения в регионе

Месяц назад наш регион переживал катастрофическое наводнение, во время которого затопило около 11 тысяч домов, погибли 25 человек. Каковы же причины этого наводнения? Специалисты уверены - дожди в Иркутской области стали причиной стихийного бедствия.

- Это мощный циклон и экстремально сильные дожди, - комментируют в пресс-службе правительства региона.

Специалисты выяснили, что из-за этого самого циклона 25 и 26 июня в горах Восточного Саяна начались ливни. Возле реки Уда в эти дни выпало 124 процента от месячной нормы осадков, а возле реки Ия - аж 231 процент. И это еще без учета дождей, которые прошли высоко в горах.

Кроме того, за две недели до паводка тоже шли дожди в Иркутской области, из-за этого до двух метров поднялся уровень воды в реках в Тулуне и Нижнеудинске. То есть земля уже была влажная, а реки - переполненные.

- Например, уровень воды в реке Ия в Тулуне 18 июня достигал отметки 649 сантиметров при критическом уровне 700, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. - Есть и другие причины паводка. Например, высокая скорость подъема уровня воды, быстрое распространение волны паводка, перелив воды через дамбу в Тулуне и застройка территорий, которые может подтопить.

Отметим, сейчас из-за дождей уровень воды в реках Иркутской области вновь повышается, около тысячи сибиряков уже эвакуированы. В Иркутской области опять идут сильные дожди.

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