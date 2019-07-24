"Медведь, девчонки": косолапый в бамовском поселке Таксимо забрел к роддому

Соцсети бамовского поселка Таксимо в Бурятии наполнились видео с гуляющим по окрестностям хищником. Где только косолапый не отметился! Вот и говори после этого, что в Сибири медведи по улицам не гуляют!

-Вчера этот медведь наделал шуму в поселке, - рассказывает жительница Таксимо Наталья Еремеева. - Он побывал и в больнице, и на вокзале, и в парке, и "на трубке", где купаются в большинстве дети. Вечером появился в поселке. Они у нас частые гости весной, но вот в середине лета редко бывают.

От мишки шарахались и разбегались. От роддома он свернул в парк и пошел шустрить дальше. Но желание запечатлеть косолапого у многих было больше инстинкта самосохранения. Зря, кстати. Это может быть очень опасно. Власти об этом предупредили.

- На территории района участились выходы медведей в населенные пункты, в связи с этим администрация обратилась с ходатайством к руководителю республиканской службы по охране и использованию объектов животного мира о регулировании численности медведей, - сообщает администрация Муйского района Бурятии. - К населенным пунктам косолапых привлекают сами люди, выбрасывая различный мусор, пищевые отходы, куда медведи приходят полакомиться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/722012" frameborder="0"></iframe> Медведь у роддома в Таксимо.

На всякий случай местные власти вместе с охотниками создали памятку - как вести себя при встрече с медведем.

КОНКРЕТНО

Как вести себя при встрече с медведем

1. При передвижении держитесь преимущественно открытых мест и редкого леса, где приближение зверя можно заметить вовремя, принять необходимые меры для отпугивания или иным способом обезопасить себя от возможного нападения.

2. Чтобы уменьшить вероятность нападения медведя, не выходите в угодья в одиночку. Вероятность агрессии зверя по отношению к группе людей гораздо ниже.

3. При встрече с медведем постарайтесь не паниковать и незаметно удалиться. Помните, что медведь обладает необычайно тонким обонянием, поэтому при отходе необходимо учитывать направление ветра. Если зверь Вас заметил и не обратился в бегство, а напротив, проявляет любопытство, следует попытаться отогнать его криком, ударами по металлическим предметам.

4. При встрече с медведем не смотрите ему в глаза. Для любого дикого зверя пристальный взгляд – признак готовящейся атаки.

5. Помните, что неожиданная и близкая (менее 5-7 метров) встреча с медведем часто провоцирует его на нападение. Поэтому таких встреч лучше избегать, заведомо оповещая медведя о своем приближении посредством громкого разговора, ударов палкой по деревьям, металлическим предметам.

6. Если вы неожиданно натолкнулись на медведя у добычи, то, прежде всего, сохраняйте спокойствие. Выпрямитесь во весь рост и дайте знать о себе, громко разговаривая. Уходите медленно и тем же путем, откуда пришли. При этом лучше не поворачиваться спиной к зверю. Держите его в поле зрения и будьте готовы к тому, что в любой момент он может проявить агрессию. Но ни в коем случае не бегите, пока остаетесь в поле зрения животного!

7. Если медведь начал приближаться к Вам, то это ещё не означает агрессии с его стороны. Медведи подслеповаты и часто подходят только для того, чтобы рассмотреть непонятный силуэт. Иногда они заходят «под ветер», чтобы прочуять Ваш запах. Как правило, эти подходы заканчиваются тем, что медведь быстро удаляется, поняв, что перед ним человек.

8. Отогнать приближающегося или упрямо следующего за вами медведя можно громкими и резкими звуками – например, ударами кружки о котелок, криком. Хорошим средством являются едкие перечные аэрозоли. К сожалению, они эффективны только на очень маленькой дистанции и лишь при отсутствии сильного ветра.

9. При встрече с медведем не бегите – убежать от настигающего медведя невозможно, он развивает скорость до 50-60 км/ч.

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