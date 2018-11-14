Жители в страхе: медведь-шатун вышел на трассу М-55 недалеко от Байкальска

СЕГОДНЯ 08:53 2018-11-14T08:53:21+03:00

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Утром 14 ноября пользователи социальных сетей сообщили, что на участке трассы М-55 «Иркутск-Улан-Удэ-Чита» был замечен медведь-шатун. По словам местного жителя, с которым нам удалось связаться, это случилось вблизи поселка Мангутай Слюдянского района. Несмотря на то, что косолапый был сильно истощен, его размеры говорят о том, что это был взрослый самец.

И это уже не первый случай выхода хищника к людям. Житель Байкальска рассказал «Комсомольской правде в Иркутске», что в начале лета в окрестностях города видели медведицу с медвежатами. Позже там же был замечен молодой самец, который почти неделю бродил возле домов.

Этой осенью, даже жители областного центра испытали на себе, что такое встреча с хозяином тайги. Напомним, что в ночь на 6 октября медведь загрыз двух кавказских овчарок в поселке Маркова под Иркутском. Животное, неделю державшее в страхе местных жителей, застрелили полицейские 12 октября.

Сейчас медведи готовятся к зимней спячке, нагуливают жир. Поэтому в поисках пропитания и выходят к людям. К сожалению, этот год выдался неурожайным. В Приангарье не уродились ни орехи, ни ягоды - ими любят лакомиться косолапые. Еще одна причина появления хищников на окраинах городов и поселков – это их численность. Уж больно много развелось! По последним подсчетам ученых, сейчас в лесах региона обитает 18 тысяч особей. Хотя оптимальной численностью считается 8 тысяч.

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