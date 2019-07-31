Наводнение в Иркутской области сейчас: в зону затопления попали 30 городов и поселков

30 городов и поселков попали в зону бедствия. Залит водой 1801 дом, в котором живут около четырех тысяч человек. Лишились надежд на урожай 2, 5 тысячи семей - их участки оказались затоплены. Закрыт автомобильный мост в Тулуне на федеральной трассе Иркутск-Красноярск, дорога из центра России на восток теперь лежит по северным территориям, в объезд через Братск и Жигалово ( смотрите схему объезда >>>), она увеличилась на 800 км и частично идет по гравийке. Подтоплено и перекрыто еще 13 участков автодорог. Такую "жатву" уже собрала вторая волна наводнения в Иркутской области, которое накрыло регион ровно через месяц после первой, 27 июля. Наводнение в Иркутской области сейчас свирепствует не только на западе, но и на юге региона.Жители Тулуна повторно пережили эвакуацию, пришлось покинуть свои дома населению Слюдянки, Байкальска, Большого Луга. 30 июля список пострадавших от наводнения пополнил Куйтунский район. Вот последняя сводка МЧС -информация для тех, кто беспокоится за своих близких.

Наводнение в Иркутской области сейчас: обстановка в Куйтуне

-В результате проливных дождей произошло повышение уровня грунтовых вод в районе железнодорожной станции и села Тулюшка, поселке Игнино, - сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. - Вырос уровень воды в в районе дамб на четырех местных небольших рек. Повышается уровень воды в реках Ока и Кимильтейка, есть опасность подтопления населенных пунктов Уян, Усть-Када, Барлук, Большой Кашелак, Ленинский, Игнино, Октябрьский, Карымск. К утру 31 июля у села Амур укреплена плотины, в селе Чеботариха пруды выстояли, вода пошла на спад - за ночь понижение уровня на 7 сантиметров. Из-за повышения уровня в реке Кимильтейке в селе Большой Кашелак вода дошла до огородов, но обстановка стабилизировалась.

Затопленные дома в Иркутской области, июль 2019. Фото: соцсети.

В поселке Ленинский река подтопила низины и огороды, жилые дома не пострадали. А вот в поселке Игнино подтоплено 48 , в Октябрьском - 18, в селе Карымск - 8 жилых домов. В селе Уян из-за повышения уровня воды до отметок, близким к критическим, отрезаны 22 дома.В деревню Красный Яр можно добраться только на вездеходе. В селе Кимильтей рано утром проведена эвакуация жителей одной из улиц рядом с рекой, подтоплены 4 усадьбы. Жители эвакуированы в пункты временного размещения или отправились к родственникам.

Наводнение в Иркутской области сейчас: обстановка в Тулуне

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/723055" frameborder="0"></iframe> Подтопленный Тулун с высоты птичьего полета.Видео: PacMyc13

Кроме самого Тулуна, где заранее эвакуировали население из опасной зоны, которую заливало и месяц назад, подтоплено 9 сел и деревень. Вот сухая статистика.

-В селе Уйгат пострадали 120 жилых домов, в деревне Кривуша - 14, в Красноозерском - 14, в поселке Евдокимовский - 62, в деревне Евдокимова - 6, в селе Бадар - 1, в деревне Красный Октябрь -19, в селе Гадалей - 10, в деревне Казакова - 1 усадьба, - сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. - В пунктах временного размещения находятся 94 человека, в том числе 32 ребенка.

30 июля 2019 года. Затопленный Тулун в высоты птичьего полета. Фото: "PacMyc13".

Наводнение в Иркутской области сейчас: обстановка в Черемхове

Черемховский район также в списке пострадавших. Здесь бушует река Большая Белая. Она топит село Бельск и деревню Лохова. В Бельске под водой оказались 5 приусадебных участков, а в Лохове -4. На случай эвакуации подготовлен пункт временного размещения.

В остальных территориях пока, что называется, обстановка без перемен.

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