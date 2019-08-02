Пожары в Иркутской области: горит более 700 тысяч гектаров тайги

Иркутская область, которая на этой неделе пережила уже вторую волну паводка, продолжает страдать и от лесных пожаров. Север региона затянут дымом от 136 (!) пожаров, которые горят в Бодайбинском, Казачинско-Ленском, Катангском, Качугском, Киренском, Мамско-Чуйском, Усть-Кутском районах на площади 719383,7 га. И еще немного грустной статистики. Всего, с начала этой весны, в Приангарье зафиксировано уже 974 пожара, а горящие гектары исчисляются 1 миллионом.

- За последние сутки удалось потушить девять очагов, площадью 6 629 га, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - По два пожара потушили в Казачинско-Ленском и Усть-Кутском районах, по одному в Тайшетском, Жигаловском, Катангском, Киренском и Усть-Илимском.

Дым окутал несколько районов ПриангарьяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Едкий дым от сибирских пожаров до сих пор не уходит из нескольких районов Приангарья. Специалисты каждый день проверяют, насколько загрязнен воздух. Наиболее острая обстановка сложилась в Киренске, где концентрация вредных веществ на днях уже превысила норму. Из-за смога в местную больницу стало обращаться все больше местных жителей. Дошел смог и до Иркутска, но ненадолго. Ветер сменился, и в городе вновь стало легче дышать.

Выгоняют пожары и лесных обитателей. В Усть_Кутском районе вахтовики сняли на видео, как на дорогу из тайги выбежали трое лисят. Из-за огня животные лишились дома, пищи, поэтому им лишь остается выходить к людям и ждать подачку. По словам специалистов, самые тяжелые времена для животных в Иркутской области настанут зимой. В выгоревшем лесу корма им не найти, так что звери будут мигрировать, вероятно, на юг региона.

Город Усть-Кут в дыму. Фото: Анастасия Чепелева.

А теперь о том, как борются со стихией. В горящую Иркутскую область прибыло серьезное подкрепление. В Усть-Кутский район перебросили еще 100 спасателей. Также в тушении участвуют вертолет Ми-8, два самолета Бе-200, которые уже сбросили на горящую тайгу более 100 тонн воды. Сейчас Бе-200 работают в прибрежной зоне Байкала в Качугском районе.

Напомним, режим ЧС из-за лесных пожаров действует в Иркутской области почти месяц – с 11 июля.. Сложная ситуация не только в Приангарье, но и у соседей. Так, в Красноярском крае горит свыше 1 миллиона гектаров леса, в Якутии – более 1,1 миллиона.

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