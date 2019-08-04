2019-08-04T11:31:48+03:00
Происшествия

Лесные пожары в Иркутской области: на севере полыхает 735,9 тысяч гектаров тайги

Огонь тушат девять самолетов МЧС и Минобороны России
Ольга БУЕВА
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Лесные пожары в Иркутской области: на севере полыхает 735,9 тысяч гектаров тайги.Лесные пожары в Иркутской области: на севере полыхает 735,9 тысяч гектаров тайги.
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Пожары в Иркутской области продолжают бушевать. По последним данным, в огне 735 тысяч 939 гектаров тайги. Особенно стихия разыгралась в Мамско-Чуйском, Катангском, Киренском, Киренском, Усть-Кутском районах. Всего 124 пожара, из которых удалось локализовать 12 на площади 20 тысяч 797 гектара. Однако пламя не утихает.

- По сравнению с предыдущими сутками количество лесных пожаров увеличилось на один, площадь очагов природных пожаров увеличилась на 11 тысяч 635 гектаров, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Людям пока огонь не угрожает. Ближайший пожар зарегистрировали в трех км от посёлка Светлый, на площади 904 гектаров. Под пристальным вниманием пожарным еще десять очагов в 10-километровой зоне от поселков и деревень. Самое мучительное для местных жителей – дым, которые затянул небо. Однако, по данным автоматических постов наблюдения ФГБУ «Иркутского УГМС», случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода пока нет.

Огонь тушат девять самолетов МЧС и Минобороны России. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Огонь тушат девять самолетов МЧС и Минобороны России. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Круглые сутки борются со стихией 1096 человек и 186 единиц техники. Тушить пожары сложно еще из-за того, что они бушуют в труднодоступной местности, далеко в горах. На подмогу нашим спасателям приехали представители Уральского учебно-спасательного центра МЧС, сотрудники ведомства из Новосибирской области.

Тонны воды на горящие леса обрушивают с девяти самолетов МЧС и Министерства обороны.

В лесах Иркутской области продолжает действовать режим «Чрезвычайная ситуация».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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