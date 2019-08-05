Тайга горит в Иркутской области: количество пожаров сократилось на 120 тысяч гектаров

Пока даже обряды шаманов не помогают потушить лесные пожары в Иркутской области. Тайга в Приангарье горит на площади 613030,7 га, 125 пожаров по-прежнему действуют в Бодайбинском, Казачинско-Ленском, Катангском, Качугском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах на площади 613030,7 га. Для сравнения, два дня назад было зафиксировано 135 пожаров на площади более 700 тысяч гектаров. За последние сутки, удалось потушить 6. С огнем справились в некоторых местах Казачинско-Ленского, Жигаловского и Усть-Кутского районов. В общей сложности, площадь действующих очагов уменьшилась на 122908,5 га.

Карта задымленности в Иркутской области.

В иркутских соцсетях сибиряки активно выкладывают видеоролики с полетами самолетов Бе-200. За два вылета они слили на горящий лес 132 тонны воды. Также в Приангарье продолжают работу самолет Ил-76 и 6 вертолетов Ми-8. Впереди у них тушение пожаров в Усть-Кутском, Качугском и Катангском районах.

Добавим, что в общей сложности в России сейчас горит 2,9 млн гектаров. Самая сложная ситуация в Красноярском крае, где горит более 800 тыс. га, а также в Якутии. Там огнем охвачено более 1,2 млн га.

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