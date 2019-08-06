2019-08-06T09:55:33+03:00
Общество

Сутки в ледяной воде: трое экстремалов переплыли Байкал и установили мировой рекорд

Евгений Семеняка, Вячеслав Тимошенко и Заур Закраилов преодолели 55 километров [фото, видео, карта]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Рекордсмены Евгений Семеняка, Вячеслав Тимошенко и Заур Закраилов после исторического заплыва. Фото: Андрей БУГАЙ.Рекордсмены Евгений Семеняка, Вячеслав Тимошенко и Заур Закраилов после исторического заплыва. Фото: Андрей БУГАЙ.
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Еще один исторический заплыв на Байкале, который тянет на мировой рекорд! Трое спортсменов-любителей Заур Закраилов, Вячеслав Тимошенко и Евгений Семеняка переплыли озеро поперек, преодолев дистанцию в 45-55 километров. Без единой остановки, экстремалы провели в ледяной воде 23,5 (!) часа. Свой марафонский заплыв эти крепкие парни назвали «За чистый Байкал», и организовали его для того, чтобы привлечь внимание к загрязнению озера. Но обо всем по порядку.

Всю дистанцию пловцов сопровождали спасатели. Фото: Андрей БУГАЙ

Всю дистанцию пловцов сопровождали спасатели. Фото: Андрей БУГАЙ

Итак, изначально стартовать из поселка Листвянка и финишировать уже на бурятском берегу, в селе Выдрино, пловцы должны были еще 3 августа. Но тогда в дело вмешался байкальский шторм. Рисковать организаторы не стали и перенесли заплыв на два дня. За это время парни не только не перегорели, а наоборот успели набраться сил, ведь в Иркутск они прилетели буквально за сутки до заплыва. Заур Закраилов приехал из Чечни, Вячеслав Тимошенко и Евгений Семеняка из Керчи.

Трое экстремалов переплыли Байкал и установили мировой рекорд.Видео: Андрей БУГАЙ

- Стартовали ребята 5 августа, в 5:30 утра, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» организатор заплыва, пловец-экстремал Андрей Бугай, который сопровождал пловцов вместе со спасателями. – Всю дистанцию парни плыли без еды, не выходя из воды, температура которой была всего 12-14 градусов. И так на протяжении 23,5 часов. То есть в ледяной воде они пробыли почти сутки. Конечно, им было тяжело, но никаких происшествий на дистанции не произошло. Как и планировали, финишировали в Выдрино 6 августа, в 4:35 утра.

По словам Андрея Бугая, такое расстояние на Байкале еще никто не переплывал, поэтому можно смело утверждать, что Заур Закраилов, Вячеслав Тимошенко и Евгений Семеняка побили мировой рекорд. Сообщалось, что предыдущий рекорд якобы установил японский спортсмен-любитель Икараси Кена, который в 2004 году проплыл - 36 километров за 15 часов.

- На самом деле тогда этот японец проплыл 25 километров, - утверждает Андрей Бугай. – В этот раз с нами был спасатель, который сопровождал его в 2004 году. Так что, мировой рекорд побит именно сейчас! При этом Заур Закраилов, Вячеслав Тимошенко и Евгений Семеняка вообще не являются пловцами. Например, Заур - руководитель федерации современного мечевого боя Чечни, а Вячеслав и Евгений занимаются самбо.

Почти сутки в ледяной воде и долгожданный отдых. Фото: Андрей БУГАЙ.

Почти сутки в ледяной воде и долгожданный отдых. Фото: Андрей БУГАЙ.

Повторять подобные заплывы на Байкале без специальной подготовки организаторы не советуют. Например, Заур, Вячеслав и Евгений тренировались более трех месяцев. А перед приездом проверили свои силы, переплыв Керченский пролив. Сейчас спортсмены-любители отдыхают.

Экстремалы плылили из Листвянки в Выдрино.

Экстремалы плылили из Листвянки в Выдрино.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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