2019-08-07T08:25:13+03:00
Происшествия

Скрывалась под чужим именем 15 лет: многодетная мать из Братска убила мужа и пряталась от полиции под фальшивым паспортом

Она отправится за решетку на 8 лет
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Скрывалась под чужим именем 15 лет: многодетная мать из Братска убила мужа и пряталась от полиции под фальшивым паспортом. Фото: СУ СК России по Иркутской области.Скрывалась под чужим именем 15 лет: многодетная мать из Братска убила мужа и пряталась от полиции под фальшивым паспортом. Фото: СУ СК России по Иркутской области.
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Отправится за решетку спустя 16 лет после совершения преступления 60-летняя жительница Братска Светлана Михалева (имя и фамилия изменены, прим. Ред.) Историю этой женщины «Комсомолка» рассказывала осенью 2018 года. Тогда сибирячку задержали по подозрению в убийстве собственного мужа, с которым она прожила более 20 лет и вырастила четырех детей. Следователям удалось выяснить, что в апреле 2003 года она наняла своего знакомого и пообещала заплатить ему 75 тысяч рублей, за убийство супруга. Назвала женщина и причину, по которой захотела избавиться от некогда любимого человека. Якобы, он ее постоянно бил и издевался.

Знакомый взял деньги и ключи от квартиры, где находился ничего не подозревающий супруг Светланы, пришел туда через несколько дней и зарезал мужчину. Более того, Светлана, которая была в этот момент дома, также схватила нож и добила мужа, ударив его в шею и грудь. Исполнителя и саму Светлану вскоре задержали и отправили в СИЗО. Однако вскоре суд принял решение: срок ареста заказчице преступления не продлевать и освободить из-под стражи. И это было главной ошибкой! Потому что через несколько дней женщина исчезла. Просто уехала из города, бросив детей. Куда отправилась, разумеется, никому не сообщила. Ее «путешествие» затянулось на целых 15 лет. Все это время она числилась в розыске, а найти ее удалось лишь в октябре 2018-го в Чите. Убийца же, который и рассказал, что заказчицей преступления была жена погибшего, отсидел солидный срок и выйдя на свободу умер. Но почему так долго не могли найти женщину?

- Она сделала себе фальшивый паспорт, сменив имя и фамилию, изменила возраст, скинув 4 года, - рассказывал «КП-Иркутск» руководитель следственного отдела по Падунскому району Братска Андрей Иващенко. - Некоторое время она пряталась в Красноярске и других городах на съемных квартирах. Внимание полицейских привлекла своими постоянными переездами, так как везде предоставляла копию паспорта, а не сам документ. В том числе и в больницах. Даже когда рожала пятого ребенка от нового гражданского мужа. Возникли вопросы, и ее взяли в разработку.

Когда Светлану доставили обратно в Братск, она пыталась делать вид, что вообще не понимает, за что ее задержали. Но следователям удалось доказать ее вину. На днях суд вынес ей приговор.

- Она отправится за решетку на 8 лет, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда. – Отбывать наказание ей предстоит в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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