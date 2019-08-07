Обманом посадил в машину и задушил: для таксиста-убийцы 9-летней девочки из Братска запросили 23 года тюрьмы

В Братске подходит к концу расследование дела об убийстве 9-летней Алины Шакировой, которое стало одним из самых громких преступлений в городе за последние годы. В июне 2018-го девочка исчезла в городе средь бела дня. Все, что тогда удалось выяснить по горячим следам, так это то, что днем 9 июня, она зашла в магазин, где работает ее мама, подарила ей цветы и вышла. Это зафиксировала камера видеонаблюдения. После этого школьница отправилась домой. Ее след пропал буквально в нескольких метрах от подъезда.

Через 10 дней безрезультативных поисков, город шокировала страшная новость. Алину нашли мертвой, закопанной в лесу на окраине города. Сразу задержали и подозреваемого в убийстве. Им оказался 44-летний таксист. Сначала он путался в показаниях, а когда полиграф показал, что он врет, сразу во всем сознался. Оказывается, в тот день, он случайно заметил Алину на улице и предложил подвести до парка, чтобы та, якобы не промокла под дождем. Девочка села в салон и незнакомец увез ее в свой гараж. Там он надругался над ней, а когда перепуганная школьница сказала, что пожалуется маме, изверг задушил ее и закопал тело в лесу на окраине города. Следствие, которое длится уже более года, выходит на финишную прямую. На днях стало известно, какой срок заключения грозит преступнику.

- Гособвинитель запросил для него 23 года заключения в колонии строгого режима, - рассказывает «КП-Иркутск» адвокат родителей Алины Илья Полосин. – Конечно, это большой срок. Но мы вместе с мамой убитой девочки настаиваем и будем настаивать на пожизненном заключении для него. Я полностью согласен с тем, что такие преступления против детей должны наказываться максимально строго.

Практически все стадии рассмотрения этого дела уже позади. По словам Ильи Полосина, 12 августа убийца выступит в суде с последним словом. Вскоре после этого он услышит приговор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Таксист-убийца 9-летней девочки из Братска был судим за избиение матери

Следователи рассказали, как преступник заманил школьницу, а также некоторые шокирующие эпизоды из его биографии (Подробности)