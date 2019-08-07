"Соберем деньги на лечение!": в Тайшете из кафе украли коробку с деньгами для больной девочки

15-летней Полине Мясовской трудно дышать. Из-за врожденной патологии - заячьей губы - у девочки постоянно заложен нос, ее мучают гаймориты. Тяжело спать, тяжело говорить. Да и внешность, увы, подпорчена: верхней губы практически нет. А ведь ей, как и любой девочке, так хочется быть красивой! Она мужественно старается не обращать внимание на недуг: хорошо учится в школе, общается со сверстниками, ходит в спортзал. Но полноценно здоровой, конечно, себя не чувствует…

Поля перенесла уже четыре операции в Иркутске, но лучше ей не стало. Ее мама, Ольга, нашла выход: девочку готовы принять в одной из московских клиник. Но на поездку и лечение нужны огромные деньги. Вместе с перелетом в столицу и обратно − около 300 тысяч рублей! Где взять такую сумму, учитывая, что Ольга одна воспитывает двоих дочерей?

- Я обратилась за помощью в благотворительный фонд Тайшета и буквально за пару месяцев горожане собрали для моей дочки почти 220 тысяч рублей! - рассказывает «Комсомолке» Ольга Мясовская. - Очень надеемся, что наберется и оставшаяся сумма.

Чтобы побыстрее собрать необходимые деньги, в июне сотрудники фонда поставили коробку для пожертвований в одном из кафе в Тайшете. Придумали акцию: в течение недели с каждого купленного угощения 10 рублей шли в копилку на лечение девочки. А потом этот ящичек просто не стали убирать. Зачем, если посетители кафе то и дело подбрасывают туда мелочь? Пусть деньги и небольшие, но для лечения Полины совсем не лишние. И вот на днях эту коробку с деньгами украли.

- Все произошло ночью, - говорит директор кафе Нина Шенкнехт. – Бармен рассказала мне, что зашла толпа девушек. Заказали выпивку и шашлык. Наша сотрудница передала заказ на кухню, а когда вернулась в зал, посетительницы исчезли. Вместе с коробкой для пожертвований…

В кафе говорят, что деньги в коробке, скорее всего, скопились не такие уж большие - может, пять тысяч рублей, может, даже меньше. Но и это для семьи Мясовских было бы серьезным подспорьем.

- И так очень сложно помогать больным детям, а из-за таких людей собирать деньги на лечение еще труднее, - говорит директор благотворительного фонда Олег Липлявкин. - Хочется верить, что воров найдут и накажут. Заявление в полицию мы уже написали.

Как помочь собрать оставшиеся 80 тысяч рублей на лечение Полины Мясовской? Для этого по-прежнему открыт счет благотворительного фонда в Тайшете. Реквизиты здесь.

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