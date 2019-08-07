Отказались от дороги и детской площадки ради Кати: в многоэтажке Братска строят пандус для девушки, больной ДЦП

Соцсети, мессенджеры, чаты, - для 23-летней Екатерины Алышовой из Братска телефон - единственная возможность общаться с внешним миром. У сибирячки много друзей, но поддерживать с ними отношения она может только в Сети. Таких простых радостей, как прогулка по парку, встреча в кафе или поход в кино, Катя лишена… Окно в квартире первого этажа «хрущевки», где она живет вместе с родителями, и есть ее мир.

Катя может часами сидеть возле него и смотреть, как бегут в школу ученики или взрослые на работу, как ребятишки играют в песочнице, как мамочки катают коляски с малышами… Пять ступенек в подъезде и 11 на крыльце, - вот та непреодолимая преграда, которая сделала Катю затворницей. У Екатерины Алышовой ДЦП, она передвигается на инвалидной коляске, а старая «хрущевка» пандусом не оборудована…

Играет на румбе в оркестре

- Болезнь не врожденная, хоть дочка и появилась на свет недоношенной, слабенькой, но была здорова, - с болью вспоминает мама Кати Клавдия Алышова. - Правда, только до 10 месяцев... Помню, как наша крошка три дня подряд не спала, отказывалась от еды, сильно плакала. До сих пор гадаем, что тогда случилось. Возможно, организм не выдержал прививки, которую ей тогда поставили. У нее зашкаливало внутричерепное давление. Врачи спасли нашу малышку. Только вот последствия для мозга были уже необратимыми. Кате поставили диагноз ДЦП.

С того момента Клавдия оставила работу - она была воспитательницей в детском саду, - чтобы ухаживать за ребенком. Катя росла, потихоньку училась говорить, ползать, но ходить так и не смогла. Из-за тяжелого недуга ни детсада, ни школы в жизни Кати не было. До 9-го класса учителя занимались с ней на дому. Знания, особенно по математике, девочке давались с трудом, поэтому образование прервали. Но она не замкнулась в себе, не осталась одинока.

- Катя общительная, открытая, везде найдет друзей, - смеется Клавдия. - Я директор благотворительного фонда, мы часто устраиваем веселые встречи для детей-инвалидов. Катя ни одной не пропустила! И концерты обожает, причем не просто слушает других, но и сама неплохо играет на румбе (детский музыкальный инструмент. - Ред.) в мини-оркестре. Даже в конкурсах участвует: с нашим коллективом побывала и в Братске, и в Иркутске на «Байкальской звезде». Дочь у нас активистка!

А еще, как и все молодые девушки, Катя хочет гулять с подружками, ходить в кино и кафе, примерять наряды в магазинах. Только вот каждая такая вылазка из дома - целое испытание.

- Коляску с Катей приходится спускать на руках, - рассказывает Клавдия Алышова. - Сейчас она уже взрослая, и мне, конечно, тяжело. Один раз я поскользнулась на крыльце и упала, мы с дочкой чудом не расшиблись! С тех пор боюсь выносить Катю на улицу без помощи супруга. Он хоть и на пенсии, но часто занят делами по дому или на даче. Вот ей и приходится подолгу сидеть в четырех стенах… Для Катюшки это мучение. Она так мечтает сама выбираться из квартиры! Но без пандуса это невозможно.

Катя Алышова - девочка открытая, общительная, увлекается музыкой. Фото: из архива семьи.

Помощник баба Валя

Алышовы семь лет (!) подряд добивались, чтобы в пятиэтажке сделали специальный спуск для их дочери. Только вот обычный пандус у крыльца не подойдет, ведь сначала Кате надо как-то преодолеть те самые пять ступеней от квартиры до выхода из подъезда. Знакомый семьи - братский инженер Анатолий Шаманский - бесплатно, по доброте души придумал необычный проект. Для того чтобы Катя без посторонней помощи попадала на улицу прямиком из квартиры, он предложил прорубить балконную дверь на месте окна в квартире Алышовых, а уже оттуда построить длинный, 22-метровый спуск на улицу.

Проект легко прошел экспертизу, дело осталось за малым: воплотить в жизнь.

- Увы, денег нет, - отвечали Алышовым в городской администрации. Неудивительно, ведь такой проект стоит не менее миллиона рублей! Соседи, конечно, поддерживали семью и были только за строительство пандуса для Катюши, но не особо верили, что деньги когда-нибудь найдутся. И только 80-летняя Валентина Сухачева не сомневалась, что все получится. Она, кстати, одна из самых активных пенсионерок Братска. Та самая, что ко дню рождения города связала 63 пары варежек для ребят из детского дома.

- Мы с Алышовыми - как одна семья, - говорит Валентина Сухачева. - Катюша такая душевная, светлая девочка! Мы с ней любим попить чайку, поговорить по душам, я дарю ей варежки, поделки.

Пожилая женщина направилась к местным властям и рассказала о беде Алышовых. Обратилась раз, обратилась два, три… Результат не заставил себя долго ждать - той же осенью семью, наконец, обрадовали: пандусу быть! Почему так быстро решился многолетний вопрос? Говорят, Валентина Сухачева - человек уважаемый, к ее мнению в городе прислушиваются.

- Баба Валя нам очень помогла, - улыбается Клавдия Алышова. - Раз уж сами жильцы дома просят поставить пандус для нашей Кати, значит, это действительно важно!

Пандус для Кати строят необычный - он ведет прямо от квартиры на улицу. Фото: администрация Братска.

Осталось только прорубить балконную дверь

Деньги выделил депутат городской думы Николай Очкас. Он направил на это миллион, который раз в год выделяется на исполнение наказов избирателей.

- Я сам отец двоих детей, поэтому не смог пройти мимо чужой проблемы, - говорит Николай Очкас. - Конечно, обычно депутаты тратят бюджетные деньги на городские проблемы, например на ремонт дорог, но для этого в Братске существуют различные программы, а вот для людей с ограниченными возможностями, на мой взгляд, обычно делается не так уж и много…

За зиму специалисты подготовили нужные документы, и в июне начали строить пандус. Сейчас он почти готов. Конструкция продуманная: есть основная площадка в виде тамбура, и две для отдыха, чтобы легче было спускаться или подниматься. Внутри будет тепло и светло. Осталось только прорубить балконную дверь и обустроить спуск на землю.

- Надеемся, что до конца лета все доделают, - улыбается Клавдия Алышева. - Катя ждет с нетерпением. Она как раз учится ездить на электроколяске и мечтает сама выбраться на улицу!

Катя Алышова проводит много времени с мамой и папой.

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