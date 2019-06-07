Братчанку пригласили на передачу к Андрею Малахову

СЕГОДНЯ 07:01 2019-06-07T07:01:22+03:00

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Братчанку Валентину Сухачеву пригласили принять участие в телепередаче «Прямой эфир», которую на телеканале «Россия-1» ведет Андрей Малахов.

В 2018 году пенсионерка к 63-летней годовщине Братска связала ребятишкам из детских домов 63 пары варежек. А в целом она вяжет для них теплые вещи уже более 20 лет.

Идея программы, на которую пригласили братчанку, - показать активных людей пожилого возраста и рассказать, как они помогают людям.

- Я сижу дома, вяжу детишкам пинеточки, и тут мне звонят с телеканала «Россия», - рассказала Валентина Сухачева. - Сначала я не поверила. Но мне удалось поговорить с Андреем Малаховым лично.

Теперь об отзывчивой пенсионерке из северного сибирского города узнает вся страна.

- Искренне рада за Валентину Александровну. Она будет представлять наш город на федеральном канале, - отметила председатель Думы Братска Лариса Павлова. - Мы познакомились с ней три года назад на благотворительном аукционе. После его окончания она сразу спросила, что нужно сделать для следующего мероприятия, и чем она может помочь. Это большое счастье, что в нашем городе живут такие достойные и неравнодушные люди.

ИСТОЧНИК KP.RU