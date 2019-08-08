2019-08-08T06:28:20+03:00
Происшествия

Дядюшка из Камбоджи оставил вам наследство в 2 миллиарда рублей: как сибиряк отдал мошенникам 4 тысячи долларов

Сибиряку пообещали услуги хорошего адвоката, который помог бы получить наследство
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Дядюшка из Камбоджи оставил вам наследство в 2 миллиарда рублей: как сибиряк отдал мошенникам 4 тысячи долларовДядюшка из Камбоджи оставил вам наследство в 2 миллиарда рублей: как сибиряк отдал мошенникам 4 тысячи долларовФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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- «Ваш родственник из Камбоджи умер, у него осталось более 2 миллиардов рублей, за которые вы можете побороться, как один из наследников». Такое сообщение в электронной почте пришло месяц назад 54-летнему жителю Братска. И хотя о родне в стране Юго-Восточной Азии сибиряк никогда не слышал, да и сам там ни разу не бывал, в переписку с неизвестными все же вступил. Так братчанин выяснил, что умерший «дядя» якобы завещал всю огромную сумму именно ему. Доверчивому сибиряку сразу предложили сильного адвоката, который точно поможет получить миллиарды как можно быстрее. За это юрист пообещал взять относительно небольшой гонорар в 4 тысячи долларов.

Всю сумму сразу братчанин собрать не смог, поэтому отправлял деньги переводом в течение месяца, параллельно мечтая о шикарной жизни. Правда, из положенных ему 2 миллиардов он не получил ни копейки. Только после этого мужчина понял, что попался на очередной хитрый развод мошенников.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Аферисты, которые, скорее всего, рассылали сообщения из-за рубежа, разыскиваются. За такие преступления им грозит до 6 лет лишения свободы.

Ну а полицейские в очередной раз напоминают жителям Иркутской области ни в коем случае не верить сообщениям от неизвестных ни в электронной почте, ни в соцсетях, и тем более не отправлять им свои деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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