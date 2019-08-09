2019-08-09T07:23:08+03:00
Досуг в Иркутске

Книжный фестиваль в Иркутске 2019: на мероприятии выступят известные писатели Эрленд Лу и Мариам Петросян

Книжный фестиваль в Иркутске 2019 соберет знаменитых авторов, критиков, издателей со всей России и из других стран
Любовь АРБАТСКАЯ
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Книжный фестиваль в Иркутске 2019: на мероприятии выступят Эрленд Лу и Мариам ПетросянКнижный фестиваль в Иркутске 2019: на мероприятии выступят Эрленд Лу и Мариам ПетросянФото: Лали ЛОБАНОВА
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Ценители культуры уже наверняка с нетерпением ждут, когда же начнется книжный фестиваль в Иркутске. Мероприятие пройдет уже совсем скоро - с 30 августа по 1 сентября. Программа насыщенная и разнообразная. Только из разных уголков нашей страны приедут 25 современных писателей, а также историки, философы, культурологи и не только. Будут и зарубежные гости. Итак, кто из знаменитых авторов порадует иркутян визитом?

Впервые за много лет в нашу страну приедет норвежский писатель и сценарист Эрленд Лу. Читатели знают его по роману «Наивно. Супер», где 30-летний мужчина переживает кризис среднего возраста. Чем интересны произведения норвежца? В них мы можем насладиться юмором, иронией, абсурдностью и даже гротескностью. Запланирована не только встреча с писателем, но и просмотр его мультфильма «Курт звереет» о судьбе грузчика в порту, который ради карьеры и богатства отказывается от любимого занятия.

А еще книжный фестиваль в Иркутске порадует нас автограф-сессией армянской писательницы Мариам Петросян. Она прославилась после выхода романа «Дом, в котором...», получила за него «Русскую премию» и признание читателей. Это книга о детей-инвалидах, живущих в закрытом интернате.

Но это еще не все. Также в Иркутск приедет журналист Оуэн Мэтьюз. Он презентует книгу «Грандиозные авантюры». Это произведение о русском дипломате и путешественнике Николае Резанове, о появлении так называемой Русской Америки, о первом путешествии русских вокруг света, и, конечно же, о любви.

Подготовлена программа и для детей. Белорусские писатели Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский вместе с малышами будут сочинять интересные истории и рассказы.

Напомним, книжный фестиваль в Иркутске состоится на площади перед стадионом «Труд». Все лекции, мастер-классы и другие мероприятия - бесплатны. Фестиваль организует фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело», а также ассоциация «Межрегиональная федерация чтения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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