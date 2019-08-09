Плата за въезд на Ольхон: прогулка по северу острова подорожала до 300 рублей
Пока не ушло лето, сибиряки успевают провести теплые деньки на острове Ольхон. Но прежде чем погулять, полюбоваться байкальскими пейзажами, нужно заплатить. Плата за прогулку по 100-километровому северному маршруту, от поселка Хужир до мыса Хобой и обратно, повысилась со 100 до 300 рублей за одного человека. Туда же входит посещение Прибайкальского национального парка. Местные жители очень удивились - почему цена вдруг так подскочила? Специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» поясняют - все для туристов. На эти деньги северный маршрут обещают сделать намного комфортнее.
- Обустроим больше точек для пикников, установим новые биотуалеты, мусорные контейнеры, аншлаги и информационные стенды, смотровые площадки, - комментирует начальник отдела туризма и рекреации ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Кристина Глотова. - Работа идет полным ходом. К тому же, все это нужно содержать в чистоте и порядке, на это тоже требуются деньги. Поэтому мы вынуждены были повысить плату за отдых.
Хорошая новость для родителей - для детей до семи лет, как и прежде, путешествие на север Ольхона бесплатно.
А что насчет второго туристического маршрута, который ведет от поселка Хужир до залива Хул? Специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» успокаивают - цена за прогулку по югу острова пока не меняется. Жителям Иркутской области нужно будет платить 50 рублей, гостям из других регионов - 100 рублей.
Итак, где платить за отдых на Ольхоне? Можно сделать это прямо на острове, в лесничестве в поселке Хужир (улица Байкальская, 50) или заранее, в офисе «Заповедного Прибайкалья» в Иркутске (улица Байкальская, 291Б). На острове дежурят госинспекторы, так что рисковать и отдыхать «дикарями» не стоит. Можно схлопотать штраф от 1 до 5 тысяч рублей. А если еще и устроить бардак, что-то сломать, то ответственность будет уже не административная, а уголовная.
ИСТОЧНИК KP.RU