2019-08-09T11:46:28+03:00
Туризм

Плата за въезд на Ольхон: прогулка по северу острова подорожала до 300 рублей

Сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» обещают благоустроить маршрут
Любовь АРБАТСКАЯ
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Плата за въезд на Ольхон: прогулка по северу Ольхона подорожала до 300 рублейПлата за въезд на Ольхон: прогулка по северу Ольхона подорожала до 300 рублейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Пока не ушло лето, сибиряки успевают провести теплые деньки на острове Ольхон. Но прежде чем погулять, полюбоваться байкальскими пейзажами, нужно заплатить. Плата за прогулку по 100-километровому северному маршруту, от поселка Хужир до мыса Хобой и обратно, повысилась со 100 до 300 рублей за одного человека. Туда же входит посещение Прибайкальского национального парка. Местные жители очень удивились - почему цена вдруг так подскочила? Специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» поясняют - все для туристов. На эти деньги северный маршрут обещают сделать намного комфортнее.

- Обустроим больше точек для пикников, установим новые биотуалеты, мусорные контейнеры, аншлаги и информационные стенды, смотровые площадки, - комментирует начальник отдела туризма и рекреации ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Кристина Глотова. - Работа идет полным ходом. К тому же, все это нужно содержать в чистоте и порядке, на это тоже требуются деньги. Поэтому мы вынуждены были повысить плату за отдых.

Хорошая новость для родителей - для детей до семи лет, как и прежде, путешествие на север Ольхона бесплатно.

А что насчет второго туристического маршрута, который ведет от поселка Хужир до залива Хул? Специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» успокаивают - цена за прогулку по югу острова пока не меняется. Жителям Иркутской области нужно будет платить 50 рублей, гостям из других регионов - 100 рублей.

Итак, где платить за отдых на Ольхоне? Можно сделать это прямо на острове, в лесничестве в поселке Хужир (улица Байкальская, 50) или заранее, в офисе «Заповедного Прибайкалья» в Иркутске (улица Байкальская, 291Б). На острове дежурят госинспекторы, так что рисковать и отдыхать «дикарями» не стоит. Можно схлопотать штраф от 1 до 5 тысяч рублей. А если еще и устроить бардак, что-то сломать, то ответственность будет уже не административная, а уголовная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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