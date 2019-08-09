Убийство менеджера ювелирной фирмы в Иркутске: заказчику преступления сократили срок заключения на один месяц

Окончательная точка поставлена в деле о заказном убийстве торгового представителя ювелирной компании из Таганрога Натальи Мулиховой, которую застрелили в феврале 2018 года в Иркутске. Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала об этой истории. В далекую Сибирь, Наталья Мулихова отправилась на крупную сделку. Один бизнесмен из Иркутска сделал в таганрогскую ювелирную компанию, где работала Наталья, заказ на покупку украшений на 14 миллионов рублей. Золотые цепи, кольца и браслеты женщина повезла в обычной дорожной сумке и без охраны. Выйдя в аэропорту Иркутска, Наталья села в такси и больше на связь не выходила. Разыскали ее на следующий день - на берегу Ангары, в сумке, с огнестрельными ранениями…

Как выяснилось, план ее убийства разработал бывший коллега Роман Кобяцкой, который после увольнения из компании, не знал как заработать денег. У него осталась вся клиентская база с именами и телефонами потенциальных клиентов. Он позвонил Наталье, представился одним из клиентов из Иркутска и заказал партию золота на 14 миллионов рублей. Этот крупный заказ женщина повезла в Иркутск без охраны, сложив украшения в обычную сумку.

В аэропорту ее встретили сообщники Кобяцкого Александр Шахбазов и Вячеслав Никулин, которые повезли ее в Ангарск, а по дороге свернули на берег Ангары, в районе Батарейной, остановились, и Шахбазов застрелил женщину прямо в салоне авто. Затем сообщники сбросили тело в реку.

Больше года следователям понадобилось, чтобы полностью доказать вину криминального трио. В апреле 2019-го преступники услышали приговор суда. Заказчика убийства Романа Кобяцкого приговорили к 19 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1,5 года. Стрелявший в Наталью Шахбазов отправился за решетку на 16 лет. Ну, а иркутский таксист Никулин приговорен к 17 годам лишения свободы. Такой приговор не устроил убийц, и они подали жалобу в Верховный суд России. На днях прошло заседание по ее рассмотрению.

- Срок лишения свободы изменен только Роману Кобяцкому, - сообщили «КП-Иркутск» в пресс-службе Верховного суда России. – Ему сократили срок всего на один месяц. Решение по остальным фигурантам дела оставили без изменения.

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