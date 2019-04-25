Сделка со смертью: уволенный менеджер ювелирной компании заказал убийство коллеги из-за партии золота на 14 миллионов

Торговый представитель ювелирной компании из Таганрога 41-летняя Наталья Мулихова бесследно пропала 18 февраля 2018 года. Исчезла, едва успев сойти с трапа самолета аэропорта Иркутска, куда прилетела в командировку. Камеры видеонаблюдения, установленные в холле здания воздушной гавани, зафиксировали, как женщина с ярко-рыжими волосами и большой сумкой в руках вышла в зал прилета и направилась к выходу.

ИСЧЕЗЛА, ЕДВА ВЫЙДЯ ИЗ САМОЛЕТА

Тем же вечером телефоны иркутских полицейских стала обрывать дочь Натальи Екатерина.

- Она пропала! – сбивчиво рассказывала по телефону она, просили начать розыски мамы. – Последний раз разговаривали, как раз по прилету. Она сообщила, что приземлилась в Иркутске и больше на связь не выходит. Телефон отключен…

Камеры иркутского аэропорта зафиксировали Наталью в зале прилета. После этого она исчезла.

В далекую Сибирь, как выяснилось потом, Наталья Мулихова отправилась на крупную сделку. Один бизнесмен сделал в таганрогскую ювелирную компанию, где работала Наталья торговым представителем, заказ на покупку украшений. Причем на весьма кругленькую сумму – 14 миллионов рублей. Золотые цепи, кольца и браслеты женщина повезла в обычной дорожной сумке и без охраны. Наталью разыскали на следующий день - на берегу Ангары, в сумке, с огнестрельными ранениями…

- В первую очередь мы проверили записи с наружных камер наблюдения, установленные на парковке аэропорта, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске следователь по особо важным делам первого СУ СКР по Иркутской области Роман Назыров. – На них было видно, что Наталья вышла на улицу и села в такси. По номерам сразу разыскали водителя той самой «Тойоты Короллы» и вызвали его на допрос. Таксист подтвердил, что отвозил женщину и высадил ее на одной из городских улиц. Мы проверили весь описанный им маршрут, проверили по камерам. По этим улицам, что он указал, его автомобиль в тот день вообще не проезжал. Стал ясно, что он врет.

Наталья всегда летала в командировки без охраны. Фото: предоставлено дочерью Натальи Мулиховой

ПЛАН ОГРАБЛЕНИЯ ОТ БЫВШЕГО КОЛЛЕГИ

Отрицать очевидное, смысла больше не имело. Таксист во всем сознался.

Признался, что замешан в убийстве, но его роль, мол, была маленькая – доставить жертву к палачам. Им, по словам водителя «Тойоты Короллы» был Владимир Чарушев (имя и фамилия изменены). Он, к слову, тоже находился в салоне машины тем утром. Сдал таксист и заказчика убийства. Оказалось, все спланировал бывший коллега Натальи из таганрогской фирмы 35-летний Роман Кобяцкой. Уже на следующий день иркутская опергруппа вылетела в Таганрог на его задержание.

Роман Кобяцкой считался в ювелирной фирме одним из самых перспективных менеджеров. Неплохо зарабатывал. Правда, едва успев занять руководящую должность, отправился под суд. В декабре 2017 года во время корпоратива избил коллегу – кастетом по голове. За что? Якобы тот не воспринимал начальника всерьез и не уважал. Пострадавший попал в больницу, где провел много времени, а Роман – на 300 часов обязательных работ. Исполнил он решение суда или нет, неизвестно, но меньше чем через месяц Кобяцкой переехал в Москву и устроился в другую фирму. Заработки были уже не такими хорошими, в голове мужчины созрел план, как легко и быстро получить солидный куш.

Роман Кобяцкой любил красивую жизнь. Фото: соцсети.

- В Москве он жил в хостеле, где познакомился с еще одним приезжим из Иркутска, тем самым Владимиром Чарушевым, - продолжает Роман Назыров. – Они разговорились. Владимир тоже начал жаловаться на то, что нужны деньги. Невзначай Кобяцкой, что называется, первому встречному рассказал о своей задумке совершить ограбление. И тот сразу согласился.

План выглядел так. После увольнения из ювелирной фирмы у Кобяцкого осталась вся клиентская база с именами и телефонами потенциальных клиентов. Сначала он позвонил в свою бывшую фирму, представился жителем Иркутска, занимающимся розничной реализацией ювелирных изделий. Сказал, что получил наследство и хочет заказать крупную партию золота. Роман отлично знал, что курьером, которая ездит в командировки по Сибири и Дальнему Востоку, является его бывшая коллега Наталья Мулихова. В телефонном разговоре с ней он артистично менял голос. Если бы женщина перезвонила по реальному номеру того иркутянина, которым представился Роман Кобяцкой(он был у нее в базах), сразу поняла, что ее обманывают. Но она этого не сделала. Крупный заказ, с которого женщина бы получила неплохой процент, сбил с толку. Она, не раздумывая, купила билеты в Иркутск.

- Чарушев в это время успел слетать в Таганрог к Кобяцкому, который туда вернулся из Москвы, и получить от него пистолет ТТ, - говорит Роман Назыров. – Кроме того, нашел третьего подельника. Им стал иркутский таксист Игорь Овсянников (имя и фамилия изменены), который по уши был в долгах по кредитам. За 1 миллион рублей мужчина согласился быть «в деле». Именно Овсянников и Чарушев встречали Наталью в аэропорту. Хитрый Чарушев представился Наталье братом того самого крупного заказчика, объяснив, что тот лично не может приехать, так как попал в ДТП.

Из-за этого золота убили Наталью. Фото: СУ СК России по Иркутской области.

СОПРОВОДИЛИ ДО БЕРЕГА АНГАРЫ

Когда Наталья села в машину своих палачей, Чарушев сказал, что сделка состоится в Ангарске. И он - якобы брат - будет сопровождать ее всю дорогу. Женщина обмана не заподозрила. Тойота преступников действительно проехала через весь Иркутск и выехала на трассу до Ангарска. Но в районе станции Батарейная иномарка свернула с дороги.

- Сейчас заедем по делам в одно место и дальше по маршруту, - успокоил Чарушев Наталью, незаметно доставая из сумки пистолет с глушителем. Еще через минуту Овсянников, убедившись, что вокруг нет других машин, резко нажал по тормозам, а Чарушев несколько раз выстрелил в женщину прямо в машине. Забрали сумку с драгоценностями, тело спрятали в заранее приготовленную большую сумку и оставили на льду Ангары в нескольких метрах от берега. Телефон женщины скинули в реку.

Исполнителей убийства задержали уже на следующий день после обнаружения трупа. Заказчика же СОБР взял через неделю в Таганроге. Роман Кобяцкой с самого начала стал настаивать на том, что не просил своих подельников убивать Наталью. Якобы его целью были лишь украшения.

- Хотел больших денег, так как очень любил красивую жизнь, - говорит Роман Назыров. – Его бывшая жена рассказывала, что часто пропадал в ночных клубах и гулял.

Главным человеком в жизни Натальи была ее дочь. Фото: предоставлено дочерью Натальи Мулиховой

ПОДАРКИ ДЛЯ ПАЛАЧА

Но самое страшное, что Кобяцкой неплохо общался со своей будущей жертвой. Друзьями с Натальей они не были, но женщина, бывало, даже делала своему коллеге подарки.

- Мама часто ездила в командировки на Дальний Восток и угощала Кобяцкого деликатесами - рыбой, крабами, - рассказывает дочь Натальи Мулиховой Екатерина. – Он даже приходил к нам домой и забирал их. Я лично несколько раз его видела. Не понимаю, за что он с ней так… Мама всегда была к нему очень добра…

Ну а больше всего в жизни Наталья любила свою единственную дочь. Екатерину женщина воспитывала одна. Раньше она работала в банке в отделе выдачи кредитов, но когда дочери предстояло поступать в университет, уволилась и устроилась в ювелирную фирму, где благодаря командировкам, зарплата была выше. Кстати, после трагедии с Натальей, в компании решили отправлять своих сотрудников в командировки только с охраной.

Преступники слушают приговор суда.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Главной ее мечтой было, чтобы я ни в чем не нуждалась и успешно отучилась на журналиста, - говорит Екатерина. – Конечно, мне бы хотелось, чтобы убийц мамы посадили пожизненно, но мне легче не станет. Маму мне никто не вернет…

Больше года следователям понадобилось, чтобы полностью доказать вину криминального трио. Наконец, преступники услышали приговор суда. Заказчик убийства Роман Кобяцкой приговорен к 19 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1,5 года. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в 120 тысяч рублей. Стрелявший в Наталью Чарушев отправится за решетку на 16 лет и выплатит 100 тысяч рублей. Ну а иркутский таксист Овсянников приговорен к 17 годам лишения свободы и штрафу в 100 тысяч. Все трое будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Также им предстоит компенсировать моральный ущерб матери и дочери убитой в 1,5 миллиона рублей (по 500 тысяч с каждого)

На оглашении приговора Роман Кобяцкой прятал свое лицо.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пистолет, из которого убили Наталью. Фото: СУ СК России по Иркутской области.