"Жить будет!": раненого баклана выхаживают в иркутской зоогалерее

В иркутской зоогалерее новый постоялец – молодой баклан. Ходит с важным видом по зоопарку, знакомится с другими птицами и животными. Уже с туканом подружился - сидят себе, посматривают друг на друга любопытным взглядом… А ведь еще пару дней назад сотрудники зоогалереи переживали, что этот баклан не выживет. Почему? Его привезли в зоопарк исхудавшим, почти слепым и с жуткой раной на шее.

Скорее всего, во время полета возле деревни Ревякина под Иркутском баклан зацепился шеей за провода, потом расшибся о землю. Мало травмы шеи и головы, так на страдальца, видимо, еще и нападали какие-то мелкие зверьки - они искусали и расцарапали и без того растерзанное тельце. Но баклан оказался на удивление стойким! Каким-то чудом он выжил и попал в руки добрых людей, которые и отвезли его в зоогалерею.

Баклан уже познакомился и подружился с туканом. Фото: Иркутская зоогалерея в соцсетях.

- Операцию проводили ночью, - рассказывает координатор зоогалереи Людмила Ивушкина в соцсетях. - Самой большой проблемой оказалось даже не отсутствие кожи на шее и торчащие наружу засохшие кости и мышцы, а то, что в этом месте проходит трахея и пищевод. Дыхательная трубка почти не пострадала, а вот с пищеводом пришлось повозиться.

Из-за жуткой травмы птица не могла глотать даже жидкую пищу, но уже спустя пару дней после операции она с большим аппетитом кушает куриные сердечки, причем большими порциями – за раз штук по 10! Шея у птички заживает. И зрение постепенно возвращается. Жить будет!

− Как только баклан научится глотать рыбу нормального размера - сразу вернем его к сородичам, - говорит Людмила Ивушкина. - Ну а пока придется ему поскитаться с коробки на коробку на кухне, пустых вольеров нет - переезд в разгаре.

Скоро раненый баклан совсем выздоровеет и его отпустят в природу. Фото: Иркутская зоогалерея в соцсетях.

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