Иркутянка Влада Брем о конкурсе Миссис Россия 2019: «Соперницы так рвались на сцену, что порвали мне платье»

Какая женщина не мечтает в 35 лет быть молодой и красивой, участвовать и побеждать в конкурсах красоты? Вот у Влады Брем из Иркутска это получилось. Она заняла третье место на конкурсе Миссис Россия 2019. А ведь у этой яркой блондинки, которая в отличной форме, трое детей. Да и судьба выдалась не самая легкая.

- Все началось с того, что я забеременела в 11 классе, родила сына, рано вышло замуж, − вспоминает Влада. - Конечно, сложно было, деньги нужны. Подрабатывала в рыбном магазине. Тогда я нашла в себе силы: и школу окончила, и высшее экономическое образование получила. Устроилась в строительную фирму бухгалтером. Казалось бы, только жизнь наладилась, как убили моего мужа. Мне тогда было 24 года…

Три года девушка приходила в себя, но руки не опускала - все-таки надо поднимать сына. Много работала. Вышла замуж второй раз, но и этот брак, увы, не сложился. Год назад супруг ушел из семьи, когда их младшей дочке было всего три месяца. Влада снова осталась одна – теперь уже с тремя детьми на руках. И вновь не сдалась.

Наша землячка уверена, что каждая женщина - королева. Фото: vlada_brem_missis_irk.

- Я решила, что несмотря ни на какие трудности, должна оставаться в первую очередь женщиной, быть королевой, - улыбается Влада. - Стала даже в самом напряженном графике находить время для себя любимой, посвящать уходу за собой хотя бы час - но каждое утро.

Как такую цветущую красотку не заметить? У иркутянки вновь появился возлюбленный, и иначе, как королева, он Владу не называет. А тут еще и подруги пожелали ей в День рождения, чтобы она обязательно поучаствовала в конкурсе красоты в Иркутске. Они были уверены, что девушка выиграет. И не ошиблись!

- Титул «Миссис Иркутск» - это путевка на всероссийский конкурс, по-другому туда не попасть, - рассказывает Влада Брем. - Да, участие в «Миссис Россия» стоит недешево - я заплатила взнос 75 тысяч рублей. Но затраты окупились - с утра до вечера целую неделю подряд мы ходили на тренинги, вечеринки, творческие встречи. Незабываемо!

Зато на наряд тратиться не пришлось. Шикарное платье иркутянке подарил один из иркутских салонов. Надо же поддержать в конкурсе красавицу-землячку! Только вот, увы, белоснежное кружевное платье не выдержало натиска соперниц.

Влада Брем - мама троих детей. Фото: vlada_brem_missis_irk.

- В финале дамы так рвались вперед, что перед выходом на сцену наступили мне на платье и разорвали сзади подол, - смеется Влада. – Не думаю, что специально - ни с кем из конкуренток я не ссорилась.

Победительницы конкурса Миссис Россия 2019 жарко обсуждаются в интернете. Многие удивлены, что первое место получила девушка с явно накачанными губами - Екатерина Нишанова из Геленджика. А что думает наша землячка о сопернице?

- Конечно, лично я бы не стала так украшать себя силиконом, но ведь дело не только во внешней красоте, но и внутренней, - уверена Влада Брем. - А эта девушка очень приятная в общении, мне она понравилась.

Кстати, теперь сибирячка хочет открыть свою школу красоты для девочек, чтобы иркутянки с юных лет чувствовали себя принцессами.