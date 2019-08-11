2019-08-11T13:13:03+03:00
Общество

Миссис Россия 2019: Влада Брем из Иркутска заняла третье место

За звание самой-самой боролись 27 участниц со всей России
Ольга БУЕВА
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Миссис Россия 2019: Влада Брем заняла третье место. Фото: соцсетиМиссис Россия 2019: Влада Брем заняла третье место. Фото: соцсети
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Блеснуть красотой на различных конкурсах красоты могут не только длинноногие юные красотки.

У дам постарше тоже есть шанс почувствовать себя королевой. В Москве 10 августа прошел конкурс красоты Миссис Россия 2019.

В нем участвовали представительницы прекрасного пола возрасте от 22 до 43 лет. Обязательное условие – штамп в паспорте и хотя бы один ребенок. Иркутск представляла 35-летняя Влада Брем, которая уже победила в региональном этапе. Подтянутая блондинка стала «Вице-миссис России», то есть заняла третье место. И это, конечно, приятно!

К слову, ее красоту и обаяние, как и внешние данные других участниц, оценивали такие знаменитости, как Вячеслав Зайцев, Дмитрий Дюжев, Катя Лель и Михаил Горевой.

Наша земляка со звездами. Фото: инстаграм

Наша земляка со звездами. Фото: инстаграм

Корону победительницы вручили Екатерине Нишановой из Геленджика. Первой вице-миссис стала Анна Митрофанова из Самары. Третьей — Светлана Жаворонкова из Центрального федерального округа, четвертой — Наталья Резникова из Ставрополя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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