2019-08-10T10:46:11+03:00
Происшествия

"Держали в рабстве": под Иркутском поймали семью цыган, которая истязала помощницу по хозяйству

Задержанных будут судить в Кузбассе, откуда они сбежали, испугавшись следствия и суда
Ольга СЛАВИЧЕВА
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"Держали в рабстве": под Иркутском поймали семью цыган, которая истязала помощницу по хозяйству."Держали в рабстве": под Иркутском поймали семью цыган, которая истязала помощницу по хозяйству.
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-Спасите! Меня здесь силой держат! - Четыре года назад эта история потрясла маленький городок Мариинск в Кемеровской области.

Полиция, которая прибыла к дому по звонку соседей, застала там изможденную голодом, избитую девушку. Несколько месяцев пробыла 21-летняя сибирячка, которая согласилась помогать по хозяйству семье богатых цыган, в настоящем рабстве. Ее обещали кормить и одевать за работу, но на деле отобрали деньги и телефон и на несколько месяцев сделали своей собственностью.

Плохо, по мнению новых хозяев, перемыла посуду? Избили. Отказалась колоть дрова а холоде ( а из всей одежды ей оставили халат и тапочки) - глава семьи порезала ей руки и ягодицы. Мыться новой рабыне приходилось редко, а спала она на грязном полу. Поэтому она подхватила заразное заболевание кожи. Сбежать "невольница" и хотела, да не могла - всюду ее сопровождала или сама мать семейства или ее сын. И только через несколько месяцев ей чудом удалось попросить помощи у соседей...

- По версии следствия, летом 2015 года обвиняемые привезли из областного центра к себе в частный дом молодую женщину без определенного места жительства, с которой договорились о помощи им по хозяйству, - сообщает СУ СК по Кемеровской области. - В ходе проведенных оперативных мероприятий работница была освобождена. Обвиняемые, которые относятся к этнической группе – цыгане, с места преступления сбежали.

Сбежали они под Иркутск, где вскоре и думать забыли про эту историю. Но следователи напомнили. Их вычислили, задержали и уже доставили в Кемерово. А вскоре будут судить - по статье за использование рабского труда и истязания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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