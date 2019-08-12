«В рабстве у китайцев»: житель Бурятии нашел записку с просьбой о помощи в наручных часах

«ПОМОГИТЕ В РАБСТВЕ У КИТАЙЦЕВ ОНИ ДЕРЖАТ МЕНЯ ВПОДВЛАЕ» (дословно, орфография и пунктуация сохранена – ред.), - жителей Бурятии на днях взволновала мольба о помощи, якобы найденная в наручных часах. Пост с фото находки опубликовали в местном паблике «Аноним 03». Сообщение, что следует из названия группы, без автора. Он лишь изложил, как его друг решил заменить батарейку в часах, которые купил недавно в магазине Улан-Удэ, и сопроводил сообщение снимком. На нем сам атрибут, а также та самая металлическая пластинка с текстом, выведенным черным маркером. Буквы неровные, ошибки… Тот, кто отправлял послание, явно волновался и/или торопился…

Фотография этой жестянки вмиг разлетелась по социальным сетям.

- Ого, как страшно, даже и не сообразишь, что делать, - под постом открылась дискуссия. В комментариях сибиряки обсуждали, как быть, как вызволить человека из неволи. - Надо помочь, это же, скорее всего, последняя надежда.

Но где искать узника? Жители Бурятии тут же начали свое мини-расследование. Тем более, тот, кто написал на жестянке душераздирающий текст, оставил и кое-какие данные. Например, шестизначный номер телефона. Увы, без кода города, региона или страны. Но сибиряки тут же стали набирать этот номер с республиканским кодом - а вдруг что-то прояснится? Позвонил туда и корреспондент «Комсомолки». В трубке прозвучало: «Отдел кадров». Оказалось, что это одна из местных организаций, но какая именно - сотрудница пожелала сохранить в тайне.

- И так очень много звонят из-за этой фотографии, отвлекают от работы, не хочется привлекать еще больше внимания, - спокойно пояснила собеседница. – Наш номер туда попал совершенно случайно. Кто мог указать его в послании и зачем - мы не знаем.

Была на жестянке и еще одна зацепка - географические координаты 87.03137 градусов. Очевидно, это долгота. Что ж, попробуем посмотреть на карте… Хм! Выдается точка прямо посреди Индийского океана.Линия долготы как раз идет вверх через Поднебесную. Увы, конкретную точку не найти, поскольку в послании не указаны координаты широты. Так что вторая деталь тоже абсолютно ни о чем не говорит.

Остается последняя подсказка – торговый центр Улан-Удэ и магазин, где приобретались часы.

- Да, мы видели этот снимок, но что это такое и откуда, понятия не имеем, - сказали, как отрезали, в администрации торгового комплекса. - В одном бутике у нас, действительно, продаются часы, но есть ли там точно такие же, как на фото - трудно сказать. Мы просто сдаем места в аренду, а кто и чем там торгует, не отслеживаем.

Пройдя по всем этим пунктам, мы засомневались, а реальный ли персонаж оставил послание? Не розыгрыш ли?

- Я бы написал: фамилию, имя, отчество - хотя бы аббревиатурой, дату рождения, адрес родственника в России, фразу "помогите, я в подвале, Китай, часы, дата» и телефон любого родственника или друга, - рассуждают пользователи социальных сетей.

Разумеется, всей этой историей заинтересовалась полиция.

- Наши сотрудники провели проверку, ничего не подтвердилось, это ложная информация, - заверили «Комсомолку» в ГУ МВД по Республике Бурятия. - В любом случае, если где-то наткнетесь на подобные «послания», первым делом обращайтесь в полицию - все может быть серьезно.

Кстати, подобных историй вокруг предостаточно. Три года назад наделала шуму записка с просьбой о помощи от работников лесопилки в Братске. Тогда житель Подмосковья купил доски, которые ему доставили из Сибири, и нашел среди них послание: "Памогите! Нас держат без воды и паспорты. Тут нас много. Албек" (дословно, орфография сохранена – ред.). Полиция и следственный комитет проводили проверку. Журналисты «Комсомольской правды» в Иркутске тоже устраивали мини-расследование. Вышли на руководителя лесозаготовительного предприятия, чьи работники, предположительно, могли отправить эту записку. Директор, конечно, открестился от этой истории. Рабов на той лесопилке так и не нашли.

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