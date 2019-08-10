«Спасите нас, мы задыхаемся!»: фото накрытого смогом севера Иркутской области обошли мир

А дождя нет. Нет еще с июня. Зато есть вот это фото Анны Куликовой из Усть-Илимска. На снимке — девочка в противогазе, это ее дочка. Детям на севере Иркутской области в и в граничащих с ними районах Красноярского края приходится туго. Дышать и вправду нечем. А рекомендации Роспотребнадзора предельно просты — окна не открывать, на улицу по возможности не выходить, пить по 2 литра воды. И большего тут не придумаешь. Главную рекомендацию, которую, можно назвать самой актуальной, здесь вслух не говорят. На самом деле она проста — если есть куда, увозите на время детей, стариков, больных -до осени туда, где нет смога. Потому что так уж случилось — Усть-Кут, Усть-Илимск, Киренск стоят посреди густой тайги.

Самым тяжелым для них выдался, пожалуй, день 9 августа. Хотя неизвестно, что будет дальше и когда пойдут спасительные дожди. Ведь оно понятно — героизм летчиков глухую тайгу далеко на севере не потушит. Самолеты тушат недалеко от населенных пунктов. А все, что совсем далеко — дело природы. А сообщения Роспотребнадзора напоминают сводки с фронта.

sergey_ui_golubev Усть-Илимск: город до пожаров тайге и сейчас

Итак, читаем.По состоянию на 09.08.2019 года в Киренске превышение ПДК отмечается в 4 пробах – диоксид серы в 1,02 раза; оксид углерода в 1,2 раза». Это половина всех взятых проб, если что. Усть-Кут и Звездный — превышений нет. Усть-Илимск — превышение по углекислому газу от 1,15 раза до 1,68 раза. Поселок Железнодорожный (это поблизости) — каждая пятая проба не соответствует нормам по все тому же СО, от 1,2 до 1, 34 раза, в поселке Невон — от 1, 04 до 1, 5 раза. .

iarygina.evgeniia Киренск в дыму: август 2019

В общем, это как стоять рядом с пожаром. И дышать. Как не дышать, еще не придумали.

Проходят сутки. В тайге потушены сотни пожаров. Помогла и природа, сжалилась с ветром. Но тайга большая... В Усть-Илимске, страдавшем от дыма в прошлые сутки, дышать стало ощутимо легче. Дым и смог отступают, превышений ПДК нет. В Усть-Куте выше максимально возможного только одна проба. Люди выдыхают ( в прямом смысле). Может, пожары уходят? Но Киренску пока не до радости. Здесь уже 6 из 8 проб «плохие». В воздухе — диоксид серы ( выше максимума в 1. 04 раза), оксид углерода в 1,2 раза, диоксид азота в 1,1 раза. Это значит, ветер сместился...

osuhanova0 Киренск: Сайлентхил по-сибирски август 2019

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Евгений Пономарев, старший научный сотрудник Института леса имени Сукачева СО РАН при ФИЦ Красноярского НЦ СО РАН:

Нынешний сезон вполне можно назвать экстремальным в плане пожаров. За последние недели мы ощутили на себе огромное количество эмиссий (выбросов) углерода в атмосферу. Можем получить даже больше, чем 200 миллионов тонн выхлопов, это своеобразный антирекорд. Причем восточный ветер может унести их до Волги, даже до московского региона.Подробности >>>

Вот такой дым стелется над сибирской тайгой. Фото: лесопожарный центр.

КОНКРЕТНО

На 00:00 мск 10.08.2019 на территории РФ действовало 219 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 228 840 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе:

- 79 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 128 482 га (Иркутская область);

- 104 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 92 215 га (Красноярский край);

14 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1 319 га (Республика Саха (Якутия));

А ТАКЖЕ

В заповедных территориях

5 пожаров на площади, пройденной огнем, 2 664 га (Иркутская область – ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», Витимский заповедник);

4 пожара на площади, пройденной огнем, 932 га (Республика Бурятия – НП Забайкальский, ГПБЗ Баргузинский, ГПЗ Джергинский).

Принято решение не тушить тайгу в связи с отдаленностью

- 42 пожара на площади, пройденной огнем, 975 705 га (Красноярский край);

- 127 пожаров на площади, пройденной огнем, 881 757 га (Республика Саха (Якутия));

- 57 пожаров на площади, пройденной огнем, 590 980 га (Иркутская область).

( Данные Авиалесоохраны)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/724005" frameborder="0"></iframe> Сибирь в дыму.Тайга горит каждое лето. Так почему в этом году лесные пожары вызвали скандал?

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