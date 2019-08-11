2019-08-11T08:19:36+03:00
Общество

День строителя 2019: сколько зарабатывают представители профессии в Иркутской области

В этой сфере задействованы 34 тысячи жителей региона
Ольга БУЕВА
Поделиться:
День строителя 2019: сколько зарабатывают представители профессии в Иркутской областиДень строителя 2019: сколько зарабатывают представители профессии в Иркутской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 11 августа, День строителя. Традиционно его отмечают 2 августа. Профессия считается нужной и престижной. Так было всегда. Однако, как сегодня себя чувствуют строители в Иркутской области? Стоит ли учиться этому ремеслу, если стремишься быть востребованным и неплохо зарабатывать?

Итак, по данным Иркутскстата, в нашем регионе трудится 34 тысяч представителей этой профессии. Если опираться на цифры этого же ведомства, то большая часть населения региона задействована в сфере обслуживания. Однако и строители, особенно с опытом, без работы не сидят – например, в Иркутской области только в прошлом году ввели 982,3 тысячи квадратных метров жилья, строятся соцобъекты, спортивные комплексы… На популярном портале по поиску работы в сфере строительства открыто более 600 вакансий в нашем регионе.

А что зарплата? Она выше среднего жалованья по Иркутской области. Те, кто создают новые объекты, получают примерно 45 тысяч рублей в месяц. Однако, как и в любой сфере, некоторые имеют и больше – до 60-100 тысяч рублей. Тут уже зависит от должности, квалификации, объема работы и других факторов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Да все она, лень-матушка!": в День физкультурника сибиряки признались, что мешает делать зарядку

Впрочем, накануне Дня физкультурника ссылаются также на нехватку времени, условий и даже денег - все это мешает заняться спортом

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Лесные пожары в Иркутской области: горит больше 93 тысяч гектаров тайги
Обманули в соцсетях: иркутянка перевела деньги мошеннице, написавшей с аккаунта ее подруги
Троих детей спасли на реках и озерах Иркутской области
В Иркутске и Улан-Удэ за неделю сильно выросли в цене картошка и лук
Кот-медведь, прощай: из Иркутска уезжает бинтуронг Бэлль
"Залез к соседу через балкон": полицейские из Иркутска быстро вычислили вора
На реке Ия в Тулуне военные восстановили береговую дамбу
Кредит по телефону: почти 40 тысяч отдал житель Братска аферистке
Наши победили! Спортсмены из Иркутска заняли первое место по стрельбе из арбалета
Обчистил палатку: 19-летний житель Братского района ограбил туристов
В Иркутске благоустраивают двор многоэтажки в стиле русских сказок
Капитальный ремонт электросетей проведут в иркутском микрорайоне Зеленый
Курбан Байрам в Иркутске: 11 августа перекроют движение в центре города
Дорогу от Баррикад до садоводства «Кооператор» отремонтируют в Иркутске
В Братске все детские сады готовы к новому учебному году
Смертельное ДТП на выезде из Тулуна: один человек погиб в столкновении Тойоты Камри и грузовика
Ангарский стоматолог незаконно провез рабочее оборудование из Китая
Чем вызвана пожароопасная и паводковая ситуация в Иркутской области