День строителя 2019: сколько зарабатывают представители профессии в Иркутской области

Сегодня, 11 августа, День строителя. Традиционно его отмечают 2 августа. Профессия считается нужной и престижной. Так было всегда. Однако, как сегодня себя чувствуют строители в Иркутской области? Стоит ли учиться этому ремеслу, если стремишься быть востребованным и неплохо зарабатывать?

Итак, по данным Иркутскстата, в нашем регионе трудится 34 тысяч представителей этой профессии. Если опираться на цифры этого же ведомства, то большая часть населения региона задействована в сфере обслуживания. Однако и строители, особенно с опытом, без работы не сидят – например, в Иркутской области только в прошлом году ввели 982,3 тысячи квадратных метров жилья, строятся соцобъекты, спортивные комплексы… На популярном портале по поиску работы в сфере строительства открыто более 600 вакансий в нашем регионе.

А что зарплата? Она выше среднего жалованья по Иркутской области. Те, кто создают новые объекты, получают примерно 45 тысяч рублей в месяц. Однако, как и в любой сфере, некоторые имеют и больше – до 60-100 тысяч рублей. Тут уже зависит от должности, квалификации, объема работы и других факторов.

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